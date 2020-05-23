2020-05-23T18:51:43+03:00
Общество

Стало известно, сколько потеряла экономика Приморья из-за коронавируса

Счет идет на миллиарды. Губернатор считает, что сразу «выпрыгнуть» не получится
Сергей БАЛАНОВ
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Правительство Приморского краяПравительство Приморского краяФото: Сергей БАЛАНОВ
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Приморский край уже потерял от эпидемии коронавируса 3,2 миллиардов рублей, заявил губернатор региона Олег Кожемяко на заедании оперштаба 23 мая. Именно поэтом, хоть регион и стоит на пороге снятия ограничений, меры против распространения коронавируса нужно усилять.

- Чем жестче мы будем относиться к нарушителям, тем быстрее запустим экономику, потери в ней уже составили 3,2 миллиарда рублей. Даже при переходе на «нормальные рельсы», мы сразу не «выпрыгнем» на докризисный уровень. Поэтому никакого снисхождения к нарушителям быть не может, это жизненная необходимость, чтобы количество заболевших снижалось, – подчеркнул глава региона.

На данный момент число заболевших в Приморье – 1595 человек. Выздоровели 584 пациентов, умерли 15 – плюс один за последние сутки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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