2020-05-23T19:06:53+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Приморье достигло 1595

За последние сутки выздоровело 33 пациента, но еще один скончался
Сергей БАЛАНОВ
Поделиться:
Опасный вирусОпасный вирусФото: Сергей БАЛАНОВ
Изменить размер текста:

Число случаев заболевания коронавирусом в Приморье достигло 1595. За последние сутки плюс 53. Это меньше, чем в соседнем Хабаровске, там за сутки плюс 63. Однако по общему числу заболеваний Приморье, к сожалению, на первом месте по Дальнему Востоку.

За сутки в Приморье выздоровело 33 человека, а всего выздоровевших с начала эпидемии уже 584. Это означает, что болезнь победил каждый третий заболевший.

Еще одна смерть от коронавируса в Приморье зафиксирована за последние сутки. Всего умерло уже 15 человек. По этому показателю регион тоже антилидер в ДФО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, сколько потеряла экономика Приморья из-за коронавируса

Счет идет на миллиарды. Губернатор считает, что сразу «выпрыгнуть» не получится (подробнее..)

Последние новости коронавируса на 24 мая: вирус закрывает «Мумий Тролль бар»

Приморье в шаге от отмены ограничений, но общее число заболевших достигло 1595 случаев (подробнее..)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Приморском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число заболевших коронавирусом в Приморье достигло 1595
Стало известно, сколько потеряла экономика Приморья из-за коронавируса
Артемовский дебошир ударил полицейского и пойдет по статье
Мощные дожди ожидаются в Приморье в воскресенье
30-й причал Владивостока по замыслу мэрии должен стать еще одной визитной карточкой города
Погружение «Витязя-Д» на дно Марианской впадины, буксир «Фотий Крылов» и торжественная встреча во Владивостоке
COVID-19 добрался еще до 53 человек в Приморском крае
Колесами в небо: буровая машина перевернулась в районе приморского поселка «Соловей-Ключ»
Горящий спортцентр в поселке Заводской потушили пожарные Приморья
«Удачная находка» может обернуться для жителя Приморья шестью годами несвободы
2300 защитных костюмов дополнительно получат врачи Приморского края.
Ограничение движения на Корабельной набережной Владивостока введено сегодня
Владивосток лишился еще одного международного спортивного мероприятия