Число заболевших коронавирусом в Приморье достигло 1595

23 Май 2020 2020-05-23T19:06:53+03:00

За последние сутки выздоровело 33 пациента, но еще один скончался

Изменить размер текста: A A

Число случаев заболевания коронавирусом в Приморье достигло 1595. За последние сутки плюс 53. Это меньше, чем в соседнем Хабаровске, там за сутки плюс 63. Однако по общему числу заболеваний Приморье, к сожалению, на первом месте по Дальнему Востоку.

За сутки в Приморье выздоровело 33 человека, а всего выздоровевших с начала эпидемии уже 584. Это означает, что болезнь победил каждый третий заболевший.

Еще одна смерть от коронавируса в Приморье зафиксирована за последние сутки. Всего умерло уже 15 человек. По этому показателю регион тоже антилидер в ДФО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, сколько потеряла экономика Приморья из-за коронавируса

Счет идет на миллиарды. Губернатор считает, что сразу «выпрыгнуть» не получится (подробнее..)

Последние новости коронавируса на 24 мая: вирус закрывает «Мумий Тролль бар»

Приморье в шаге от отмены ограничений, но общее число заболевших достигло 1595 случаев (подробнее..)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU