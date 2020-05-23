Число заболевших коронавирусом в Приморье достигло 1595
Число случаев заболевания коронавирусом в Приморье достигло 1595. За последние сутки плюс 53. Это меньше, чем в соседнем Хабаровске, там за сутки плюс 63. Однако по общему числу заболеваний Приморье, к сожалению, на первом месте по Дальнему Востоку.
За сутки в Приморье выздоровело 33 человека, а всего выздоровевших с начала эпидемии уже 584. Это означает, что болезнь победил каждый третий заболевший.
Еще одна смерть от коронавируса в Приморье зафиксирована за последние сутки. Всего умерло уже 15 человек. По этому показателю регион тоже антилидер в ДФО.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стало известно, сколько потеряла экономика Приморья из-за коронавируса
Счет идет на миллиарды. Губернатор считает, что сразу «выпрыгнуть» не получится (подробнее..)
Последние новости коронавируса на 24 мая: вирус закрывает «Мумий Тролль бар»
Приморье в шаге от отмены ограничений, но общее число заболевших достигло 1595 случаев (подробнее..)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Приморском крае»