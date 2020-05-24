Синоптики в Приморье предупредили о серьезном ухудшении погоды в ближайшие сутки

24 Май 2020 2020-05-24T03:33:01+03:00

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Приморскую погоду в воскресенье, 24 мая, определяют фронтальные разделы циклона. В течение суток по краю выпадут осадки, местами сильные. Южные и юго-восточные ветра по скорости также будут умеренными и сильными. Температура воздуха +8...+19 градусов.

Во Владивостоке сегодня стоит облачность. На протяжении дня будет идти дождь, временами сильный (вероятность 100%). Местами туман. Сильные ветра направляются с юга и юго-востока. Температура воздуха 9...11 градусов со знаком плюс.

В Уссурийске, как и в приморской столице, облачно. Со 100% вероятностью польет дождь. Ветер южный умеренный, во второй половине до сильного. Температура воздуха 12...14 градусов выше ноля.

В Находке также облачно, дождь временами сильный (вероятность 100%). Ветер юго-восточный слабый, во второй половине умеренный до сильного. Температура воздуха 11...13 градусов тепла.

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ИСТОЧНИК KP.RU