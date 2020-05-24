2020-05-24T03:31:36+03:00
Общество

Лагутенко объявил о закрытии Мумий Троль бара в центре Москвы

Приморцам было приятно видеть частичку Владивостока в столице
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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В Москве закроют Мумий Тролль Music BarВ Москве закроют Мумий Тролль Music BarФото: Сергей БАЛАНОВ
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В инстаграме группы Мумий Тролль появилась информация о закрытии одноименного Music Bar в Москве (Тверская, 7). Причина - пандемия коронавируса. По словам артистов, они до последнего верили, что эпидемиологическая обстановка наладится, и они вновь откроют свои двери для посетителей после самоизоляции. Но арендаторам предложили окинуть здание до 15 августа.

- Бар был вынужден закрыться. Учитывая текущую коронавирусную ситуацию, мы понимаем, что... карнавала не будет. Спасибо всем музыкантам, персоналу и гостям. Мы будем хранить тёплые воспоминания. А пока постараемся подумать, как нам начать с чистого листа, - не теряют оптимизма музыканты.

Надо сказать, что новость расстроила не только столичных жителей, но и приморцев. Бар, расположенный по дороге к Кремлю, считался своеобразным представительством Владивостока. В дальневосточном городе даже есть свой Мумий Тролль Music Bar, он после окончания режима самоизоляции планирует работать в штатном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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