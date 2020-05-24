2020-05-24T09:34:18+03:00
Общество

Выбежали в трусах: у семьи из Приморья подожгли частный дом

Погорельцам, включая двух детей, пришлось переехать жить в сарай
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Дознаватель предполагает, что это был поджог. Источник: nadezdinskoe_tavriaДознаватель предполагает, что это был поджог. Источник: nadezdinskoe_tavria
Изменить размер текста:

В начале этой недели у семьи с двумя детьми из поселка Кипарисово произошло большое горе: сгорел новенький одноэтажный дом. Пожар начался рано утром 19 мая, когда все жильцы еще мирно спали.

Как рассказывает Елена П., потерпевшая, первым проснулся ее муж - почувствовал запах дыма.

- Он проснулся от запаха дыма. Говорит, что встал и открыл шторку, а там зарево - горит баня. Сразу закричал «Пожар», и мы вместе с детьми подскочили. Дом тогда еще не горел. Я когда услышала, что горим, в первую очередь выкинула документы все в огород. Муж же побежал к бочкам, там была какая-то вода. Скважина у нас проведена. Пытался один тушить, но огонь быстро перекинулся на дом. Я тоже хотела воды в ванне набрать, но увидела, что надо мной крыша горит. Пыталась ее с душа потушить, но подача закончилась - расплавились провода и насос не качал, - делится женщина. - А потом я вообще плохо все помню. Дети были на улице, а за мной муж пришел. Рассказал, что только хватанул дверь, чтобы меня вытащить, как ему плохо стало. Я стояла в дальней комнате - наверное, хотела какие-то вещи собрать. Он меня вот там нашел - я уже дыма надышалась. Крыша надо мной горела. Но я этого уже не помню, пришла в себя только на огороде.

У семьи с двумя детьми сгорел дом. Источник: nadezdinskoe_tavria.

По словам женщины, 5 минут для них сыграли весомую роль - они успели выбежать и никто не пострадал. Правда никаких вещей, кроме документов, они не успели спасти.

- Муж вообще выбежал босиком и в трусах. У него ничего нет. Я была в футболке, в плавках и тапочках. Дети тоже в чем спать легли, в том и выбежали. У ребенка только почему-то под рукой оказался зимний комбинезон, - говорит Елена.

Поскольку дом строился под прописку, то в нем было все необходимое: и ванная, и туалет. Глава семейства построил здание своими руками два года назад. Вот только застраховано оно не было.

Все, что осталось от дома после пожара. Источник: nadezdinskoe_tavria

Все, что осталось от дома после пожара. Источник: nadezdinskoe_tavria

- Сейчас мы живем в сарае - метр на два. Хотим на месте старого дома построить новый. Некоторые люди вот, узнав о трагедии, отозвались нам помочь. Не знаю, успеем ли к зиме… Муж пусть и сам дом выстроил, но тогда ведь все под рукой было. У меня младшему ребенку 5 лет, и есть надежда на материнский капитал. Мы его никуда не задействовали. Может быть, его можно будет его использовать на строительство? Хочу в администрацию съездить.

Как говорит Елена, пожарный инспектор к ним спустя два дня приезжал. Все осмотрел, сказал, что это был поджог. Даже нашел откуда все и пошло.

Сейчас семье пригодится любая помощь. Одежду для них уже собрали, но если у кого-то есть возможность помочь со стройматериалами, бытовыми приборами, продуктами или другими вещами, то можно связаться с самой Еленой (+7 951 011-29-04).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выбежали в трусах: у семьи из Приморья подожгли частный дом
Последний звонок во Владивостоке прозвенит позже, чем у других россиян
В приморском городе на днях зарезали мужчину
Китай способен достичь намеченных экономических показателей этого года
Власти рассказали о 15 жертве коронавируса в Приморье
За рулем был 13-летний подросток: в Приморье произошло серьезное ДТП
Пенсионер обокрал ребенка на детской площадке в Приморье
Лагутенко объявил о закрытии Мумий Троль бара в центре Москвы
Синоптики в Приморье предупредили о серьезном ухудшении погоды в ближайшие сутки
Число заболевших коронавирусом в Приморье достигло 1595
Стало известно, сколько потеряла экономика Приморья из-за коронавируса
Артемовский дебошир ударил полицейского и пойдет по статье
Мощные дожди ожидаются в Приморье в воскресенье
30-й причал Владивостока по замыслу мэрии должен стать еще одной визитной карточкой города
Погружение «Витязя-Д» на дно Марианской впадины, буксир «Фотий Крылов» и торжественная встреча во Владивостоке
COVID-19 добрался еще до 53 человек в Приморском крае
Колесами в небо: буровая машина перевернулась в районе приморского поселка «Соловей-Ключ»
Горящий спортцентр в поселке Заводской потушили пожарные Приморья
«Удачная находка» может обернуться для жителя Приморья шестью годами несвободы
2300 защитных костюмов дополнительно получат врачи Приморского края.
Ограничение движения на Корабельной набережной Владивостока введено сегодня
Владивосток лишился еще одного международного спортивного мероприятия