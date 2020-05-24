2020-05-24T05:25:25+03:00
Общество

За рулем был 13-летний подросток: в Приморье произошло серьезное ДТП

Ребенок без разрешения взял ключи от машины у отца, но не справился с управлением
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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В Приморье произошло серьезное ДТПВ Приморье произошло серьезное ДТПФото: Михаил ФРОЛОВ
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Вчера, 23 мая, на автодороге «Дальнегорск-Краснореченский» произошло серьезное ДТП. Водитель в районе 14 километра не справился с управлением и совершил съезд с дороги. Казалось бы, стандартная авария, вот только приехавшие на место полицейские, мягко сказать, были удивлены.

За рулем машины сидел 13-летний подросток. На пассажирских же сиденьях расположились его друзья в возрасте от 11 до 16 лет. Четверо из них в результате ДТП пострадали: трое получили ушибы и ссадины, им назначено амбулаторное лечение, одна 16-летняя девочка госпитализирована.

- Установлено, что за рулем «Хонда Одиссей» находился 13-летний подросток, который без разрешения взял ключи от автомобиля своего отца и поехал кататься с друзьями. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия, - рассказывают в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Несовершеннолетний водитель был трезв.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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