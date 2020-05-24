В приморском городе на днях зарезали мужчину
В одном из домов села Новоникольска 22 мая обнаружили труп 53-летнего мужчины. По всем признакам его смерть была насильственной: на шее ножевые ранения, повсюду разлита кровь. Представители СУ СК по Приморью оперативно возбудили уголовное дело по статье «Убийство» и уже задержали главного подозреваемого - 48-летнюю женщину. Она была сожительницей потерпевшего.
На месте происшествия проведен осмотр, изъят нож, по уголовному делу назначены судебные экспертизы. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения, - рассказывают в пресс-службе Следственного комитета края. - По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Дом, в котором обнаружили труп находится по улице Советская.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU