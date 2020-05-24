В приморском городе на днях зарезали мужчину

24 Май 2020 2020-05-24T07:55:39+03:00

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В одном из домов села Новоникольска 22 мая обнаружили труп 53-летнего мужчины. По всем признакам его смерть была насильственной: на шее ножевые ранения, повсюду разлита кровь. Представители СУ СК по Приморью оперативно возбудили уголовное дело по статье «Убийство» и уже задержали главного подозреваемого - 48-летнюю женщину. Она была сожительницей потерпевшего.

На месте происшествия проведен осмотр, изъят нож, по уголовному делу назначены судебные экспертизы. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения, - рассказывают в пресс-службе Следственного комитета края. - По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Дом, в котором обнаружили труп находится по улице Советская.

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ИСТОЧНИК KP.RU