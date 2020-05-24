2020-05-24T10:57:05+03:00
Общество

Грабеж природы полным ходом: в Приморье на ООПТ выгребают анадару

Драги перепахивают дно, уничтожая все живое [видео]
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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На ООПТ занимаются промыслом анадару. Фото: Дмитрий АнашкинНа ООПТ занимаются промыслом анадару. Фото: Дмитрий Анашкин
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На особо охраняемой природной территории «Лиман реки Раздольная» в Приморье местные жители регулярно фиксируют следы промысла корбикулы (Corbicula - род пресноводных моллюсков). Так, 22 мая недалеко от берега президент Федерации подводного спорта Дмитрий Анашкин побывал на месте и заснял процесс перепахивания морского дна.

- На выходе из лимана орудуют драги, выгребая анадару с глубины 3-4 метров. Грабеж природы идет полным ходом! - рассказывает Дмитрий.- Подобное варварское вмешательство в экосистему может привести к необратимым изменениям: исчезнет кормовая база для некоторых видов рыб, уничтожатся водоросли, на которых откладывает икру селедка, вслед за этим, по пищевой цепи, могут уйти птицы и животные.

На ООПТ занимаются промыслом анадару. Источник видео: Дмитрий Анашкин.

Дмитрий Анашкин призывает всех неравнодушны граждан выступить в защиту ООПТ «Лиман реки Раздольная». Его сейчас пытаются вывести из государственной защиты.

Драги перепахивают дно, уничтожая все живое. Источник видео: Дмитрий Анашкин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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