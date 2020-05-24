Грабеж природы полным ходом: в Приморье на ООПТ выгребают анадару
На особо охраняемой природной территории «Лиман реки Раздольная» в Приморье местные жители регулярно фиксируют следы промысла корбикулы (Corbicula - род пресноводных моллюсков). Так, 22 мая недалеко от берега президент Федерации подводного спорта Дмитрий Анашкин побывал на месте и заснял процесс перепахивания морского дна.
- На выходе из лимана орудуют драги, выгребая анадару с глубины 3-4 метров. Грабеж природы идет полным ходом! - рассказывает Дмитрий.- Подобное варварское вмешательство в экосистему может привести к необратимым изменениям: исчезнет кормовая база для некоторых видов рыб, уничтожатся водоросли, на которых откладывает икру селедка, вслед за этим, по пищевой цепи, могут уйти птицы и животные.
На ООПТ занимаются промыслом анадару. Источник видео: Дмитрий Анашкин.
Дмитрий Анашкин призывает всех неравнодушны граждан выступить в защиту ООПТ «Лиман реки Раздольная». Его сейчас пытаются вывести из государственной защиты.
Драги перепахивают дно, уничтожая все живое. Источник видео: Дмитрий Анашкин.
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ИСТОЧНИК KP.RU