Грабеж природы полным ходом: в Приморье на ООПТ выгребают анадару

24 Май 2020 2020-05-24T10:57:05+03:00

Изменить размер текста: A A

На особо охраняемой природной территории «Лиман реки Раздольная» в Приморье местные жители регулярно фиксируют следы промысла корбикулы (Corbicula - род пресноводных моллюсков). Так, 22 мая недалеко от берега президент Федерации подводного спорта Дмитрий Анашкин побывал на месте и заснял процесс перепахивания морского дна.

- На выходе из лимана орудуют драги, выгребая анадару с глубины 3-4 метров. Грабеж природы идет полным ходом! - рассказывает Дмитрий.- Подобное варварское вмешательство в экосистему может привести к необратимым изменениям: исчезнет кормовая база для некоторых видов рыб, уничтожатся водоросли, на которых откладывает икру селедка, вслед за этим, по пищевой цепи, могут уйти птицы и животные.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="300" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/780858" frameborder="0"></iframe> На ООПТ занимаются промыслом анадару. Источник видео: Дмитрий Анашкин.

Дмитрий Анашкин призывает всех неравнодушны граждан выступить в защиту ООПТ «Лиман реки Раздольная». Его сейчас пытаются вывести из государственной защиты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="300" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/780859" frameborder="0"></iframe> Драги перепахивают дно, уничтожая все живое. Источник видео: Дмитрий Анашкин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU