2020-05-25T00:00:27+03:00
Общество

Погода во Владивостоке, Уссурийске и Находке на 25 мая 2020: небольшой дождь, возможна гроза

Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +10...+23°C
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Сегодня, 25 мая, в Приморье погоду определяет поле пониженного атмосферного давления, сообщает "Примпогода". В крае местами небольшой и умеренный дождь, Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +10...+23°C.

Во Владивостоке переменная облачность. Вечером небольшой дождь, возможна гроза. Утром местами туман. Ветер южный, юго-западный умеренный, вечером до сильного. Температура воздуха +15...+17°C.

В Уссурийске переменная облачность, вечером небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +12...+14°C.

В Находке переменная облачность, вечером небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +20...+22°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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