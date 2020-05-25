Погода во Владивостоке, Уссурийске и Находке на 25 мая 2020: небольшой дождь, возможна гроза
Сегодня, 25 мая, в Приморье погоду определяет поле пониженного атмосферного давления, сообщает "Примпогода". В крае местами небольшой и умеренный дождь, Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +10...+23°C.
Во Владивостоке переменная облачность. Вечером небольшой дождь, возможна гроза. Утром местами туман. Ветер южный, юго-западный умеренный, вечером до сильного. Температура воздуха +15...+17°C.
В Уссурийске переменная облачность, вечером небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +12...+14°C.
В Находке переменная облачность, вечером небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +20...+22°C.
ИСТОЧНИК KP.RU