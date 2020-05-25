В Приморье автомобиль с тремя людьми вылетел с дороги в реку Уссури

25 Май 2020 2020-05-25T00:27:51+03:00

При опрокидывании из салона автомобиля выбросило 11-летнюю девочку, она и вызвала спасателей

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В Приморье произошло жуткое ДТП. Автомобиль, в котором ехала семья из четырех людей, по непонятным причинам вылетел с дороги, несколько раз опрокинулся и угодил в реку Уссури. В момент ДТП из салона выбросило 11-летнюю девочку.

Авария произошла в районе 181 километра трассы «Осиновка-Рудная Пристань». В автомобиле Toyota Caldina из Кавалерово в Уссурийск возвращалась семья из четырех человек, которая гостила у своих друзей. Однако по непонятному стечению обстоятельств машина потеряла управление, выехала за пределы трассы и опрокинулась в реку Уссури.

В этом месте автомобиль опрокинулся с проезжей части прямо в рекуФото: 25.mvd.ru

- При опрокидывании из салона автомобиля выбросило 11-летнюю девочку, которая и сообщила о случившемся. С ее слов, в салоне остались еще три человека: отчим, мать и полуторагодовалая сестра, - сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

Автомобиль находится в реке, он затоплен, на месте происшествия работают сотрудники МЧС. Девочка госпитализирована с травмами различной степени тяжести. Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU