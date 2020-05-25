Осужденный в Приморье не захотел есть, что дают и устроил оскорбительный протест

25 Май 2020 2020-05-25T00:51:03+03:00

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В Спасске-Дальнем в ИК-39 осужденный мужчина оскорбил представителя власти. Причина тому - питание. Осужденному не понравилась положенная ему еда, он сорвался и начал оскорблять сотрудника колонии. За свои действия мужчина может целый год выполнять исправительные работы по решению суда.

31-летний осужденный в январе 2020 не согласился с предложенными ему для еды блюдами. Что именно вызвало в нем отвращение - доподлинно неизвестно, но, тем не менее, он оскорбил сотрудника исправительного учреждения.

Работники колонии не стали мириться с таким поведением осужденного, именно поэтому он стал фигурантом еще одного уголовного дела по статье 319 УК РФ - оскорбление представителя власти.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до одного года исправительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU