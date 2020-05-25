2020-05-25T02:33:03+03:00
Общество

2 июня авиарейсом Сеул — Владивосток — Москва вернуться в Россию смогут жители любого российского региона

Минкомсвязи объявил о снятии ограничений для российских туристов, желающих прилететь на Родину
Никита СЕРГЕЕВ
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На 2 июня запланирован рейс во Владивосток из СеулаНа 2 июня запланирован рейс во Владивосток из СеулаФото: Сергей БАЛАНОВ
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На авиарейс, который вывезет из Сеула очередную группу российских туристов, смогут попасть не только жители определенных регионов.

«На рейс Сеул — ВладивостокМосква, который вылетает 2 июня 2020 года (номер рейса и время уточняется), смогут попасть все граждане России», — сообщил в Telegram-канале «Госуслуги: Сеул — РФ» представитель Минкомсвязи РФ.

Ранее предполагалось, что на этот самолет смогут попасть только граждане России, проживающие в определенных субъектах Российской Федерации. Теперь решено убрать эти ограничения.

Представитель Минкомсвязи попросил всех желающих вернуться в Россию, кто еще не прошел регистрацию на этот рейс, зарегистрироваться на сайте госуслуг.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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