2 июня авиарейсом Сеул — Владивосток — Москва вернуться в Россию смогут жители любого российского региона
На авиарейс, который вывезет из Сеула очередную группу российских туристов, смогут попасть не только жители определенных регионов.
«На рейс Сеул — Владивосток — Москва, который вылетает 2 июня 2020 года (номер рейса и время уточняется), смогут попасть все граждане России», — сообщил в Telegram-канале «Госуслуги: Сеул — РФ» представитель Минкомсвязи РФ.
Ранее предполагалось, что на этот самолет смогут попасть только граждане России, проживающие в определенных субъектах Российской Федерации. Теперь решено убрать эти ограничения.
Представитель Минкомсвязи попросил всех желающих вернуться в Россию, кто еще не прошел регистрацию на этот рейс, зарегистрироваться на сайте госуслуг.
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ИСТОЧНИК KP.RU