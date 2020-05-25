Дело о подпольном казино во Владивостоке отправилось в суд

25 Май 2020 2020-05-25T03:35:11+03:00

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Участники организованной преступной группы, создавшие во Владивостоке онлайн-казино, в ближайшее время предстанут перед судом.

Задержали организаторов подпольного игорного бизнеса еще в июне прошлого года. Сотрудникам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Владивостоку пришлось провести комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы взять криминальных «крупье».

Онлайн — игры на деньги проводили в помещении на проспекте Красного Знамени. Заведение маскировалось вывеской букмекерской конторы. Любой азартный гражданин мог прийти туда и сделать спортивную ставку, получив чек, распечатанный на принтере. После чего можно было поиграть в онлайн-приложениях на компьютерах или игровых автоматах, установленных тут же в зале. Создаешь аккаунт, вносить деньги и далее вся надежда на фортуну... Получить выигрыш можно было через терминал, либо у администратора. Совершенно очевидно, что такие игры нарушали российские законы. Стоит отметить, что и прием ставок на исход спортивных мероприятий фирма осуществляла, не имея на это лицензии.

Полиция задержала троих мужчин и троих женщин, в том числе и организатора казино — 32-летнего уроженца Армении. Изъяты 19 компьютеров и комплектующих к ним, а также платежный терминал. В квартире организатора во время обыска обнаружили 1 миллион 300 тысяч рублей. На имущество мужчины был наложен арест на общую сумму свыше 10 миллионов рублей.

На сегодня расследование завершено и установлено, что незаконный доход, полученный от противоправной деятельности, превысил 19 миллионов рублей. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. По утверждению пресс-службы УМВД России по городу Владивостоку, подсудимые могут лишиться свободы сроком до шести лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="380" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/780961" frameborder="0"></iframe> Нелегальное онлайн-казино во Владивостоке.Видео пресс-службы УМВД России по городу Владивостоку

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ИСТОЧНИК KP.RU