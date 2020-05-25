2020-05-25T05:24:30+03:00
Общество

Владивостокский морской торговый порт передал медучреждениям Приморья 4000 экспресс-тестов для определения COVID-19

Со склада грузоотправителя до больниц региона тест-системы были доставлены за неделю
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Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) закупил и в кратчайшие сроки доставил во Владивосток южнокорейские тесты для определения COVID-19. Сотрудники порта вместе с волонтерами регионального отделения партии «Единой России» оперативно передали тест-системы в медучреждения Приморья.

Содействие ВМТП в поиске медицинских изделий оказало Правительство Приморья в сотрудничестве с южнокорейской стороной. Со склада грузоотправителя до больниц региона тест-системы были доставлены за неделю.

— Правительство Приморского края во главе с Губернатором Олегом Николаевичем Кожемяко проводит колоссальную работу, чтобы остановить распространение эпидемии коронавируса в регионе. Настоящий героизм проявляют наши медики, которые круглосуточно борются с вирусом на передовой, за что им огромное человеческое спасибо. В этой непростой ситуации задача ВМТП, как крупного бизнеса, который проявляет заботу о людях — оказать посильную поддержку для скорейшей стабилизации эпидемиологической обстановки. Мы приобрели 4000 современных тест-систем, которые в течение 10 минут с высокой точностью определяют наличие в организме человека коронавируса. Выражаю благодарность нашим коллегам из Владивостокской таможни. Благодаря их слаженным и эффективным действиям оформление медицинского груза на границе заняло не больше часа, — подчеркнул Генеральный директор ВМТП Заирбек Юсупов.

Экспресс-тесты южнокорейского производства предназначены для определения коронавируса начиная с 5–7 дня заболевания. Эти тест-системы отличаются возможностью брать на анализ кровь как из пальца, так и из вены. Это вместе с оперативностью получения результата позволяет в короткие сроки выявлять в том числе и бессимптомных больных, что критически важно для прерывания цепочки передачи вируса.

— Мы делаем ПЦР-диагностику, но экспресс-тесты очень полезны и нужны, особенно когда анализ необходимо сделать срочно, — отметила главный врач ГБУЗ «Краевая клиническая инфекционная больница» Оксана Лакомкина. — Благодаря поддержке правительства Приморского края у нас есть все необходимое: и нужное оборудование, и средства индивидуальной защиты. А помощь ВМТП – это дополнительное подспорье в работе, а также возможность оперативно протестировать сотрудников медучреждения, что тоже крайне важно.

Стоит отметить, что это не первое мероприятие ВМТП в рамках поддержки жителей края в период ограничений, связанных с распространением COVID-19. Перед майскими праздниками инициативная группа сотрудников ВМТП в бесконтактном формате доставили более 600 продуктовых наборов ветеранам порта со всего Приморского края.

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