Стадион «Авангард» во Владивостоке будет реконструирован

25 Май 2020 2020-05-25T05:52:53+03:00

Помимо спидвея и мотокросса спорткомплекс примет другие виды спорта, а зрителей укроют от дождя

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Первый из двух этапов реконструкции стадиона «Авангард» начнется в этом году. Администрация Владивостока объявила открытый электронный аукцион на поиск подрядчика на выполнение работ.

Фото: сайт администрации Владивостока

Сначала будет отремонтирована нижняя часть спортивного сооружения. Появятся новые гаревые дорожки. По периметру трека установят новое ограждение и освещение. Возведут двухэтажный административно-бытовой комплекс, включающий технический парк для обслуживания мототехники.

Появится возможность заниматься не только спидвеем и мотокроссом, но и другими видами спорта: построят универсальную спортплощадку с легкоатлетическими дорожками, а также полем двойного назначения для игры в мини-футбол и баскетбол.

Фото: сайт администрации Владивостока

Стадион оснастят системой видеонаблюдения, LED-экранами и шумопоглощающими экранами.

Как сообщает городское управление физической культуры и спорта, первый этап реконструкции планируют завершить до конца июня 2021 года. После чего начнется подготовка ко второму этапу – ремонту трибун. Количество посадочных мест увеличат до 7 тысяч и над трибуной появится навес, защищающий зрителей от непогоды.

Фото: сайт администрации Владивостока

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ИСТОЧНИК KP.RU