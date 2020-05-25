Пожар в больнице Партизанска локализован, разбирать завалы едут спасатели из Находки
Пожар в одном из корпусов больницы в Партизанске, где утром 25 мая пришлось срочно эвакуировать порядка 70 человек, уже локализован. Об этом сообщил в своем видеоблоге губернатор Приморья Олег Кожемяко.
По его словам, несмотря на ранее возгорание, большой трагедии удалось избежать - больных быстро эвакуировали в соседний корпус. Перенесен был инвентарь, сохранен томограф.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко записал видео внутри загоревшейся больницы.
- Пожарные прибыли вовремя, работает порядка 40 человек. Уже локализован, приступили к ликвидации и разбору завалов прибывают спасатели из Находки, чтобы помочь убрать весь мусор и вынести оборудование.
Уже сегодня будет определен подрядчик, который посчитает смету на ремонт корпуса.
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ИСТОЧНИК KP.RU