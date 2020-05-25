Большегрузы выпустят из Приморья за границу до 1 июня

25 Май 2020 2020-05-25T06:48:44+03:00

544 фуры ждут возможности вывезти груз из Приморья в Китай Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Более 540 машин, стоящих на АПП, покинут территорию России в течение пяти дней, заверяет правительство края

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Большегрузы, скопившиеся на пунктах автомобильного пограничного пропуска в Приморье, выпустят за границу до 1 июня. Об этом было сообщено на заседании регионального оперативного штаба сегодня, 25 мая.

Работу по постепенному пропуску грузового транспорта проводят региональное министерство транспорта, муниципальные власти, полиция, таможня и сами перевозчики.

По словам заместителя председателя правительства Приморья Александра Костенко, сейчас на АПП находятся 544 машины.

— На данный момент в Пограничном осталось 236 машин, сейчас их перестраивают из нескольких рядов в один. В Краскино в очереди — 120 машин, в Полтавке — 188. Все пункты пропуска должны выпустить большегрузы до 1 июня, — заявил Костенко.

Также сообщено, что региональным министерством транспорта утверждены схемы движения по пунктам пропуска. Водителям следует обращать внимание на установленные знаки.

Постановление, ограничивающее проезд грузового транспорта к автомобильным пунктам пропуска до 31 мая, ранее было подписано губернатор Приморского края Олегом Кожемяко.

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ИСТОЧНИК KP.RU