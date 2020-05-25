Большегрузы выпустят из Приморья за границу до 1 июня
Большегрузы, скопившиеся на пунктах автомобильного пограничного пропуска в Приморье, выпустят за границу до 1 июня. Об этом было сообщено на заседании регионального оперативного штаба сегодня, 25 мая.
Работу по постепенному пропуску грузового транспорта проводят региональное министерство транспорта, муниципальные власти, полиция, таможня и сами перевозчики.
По словам заместителя председателя правительства Приморья Александра Костенко, сейчас на АПП находятся 544 машины.
— На данный момент в Пограничном осталось 236 машин, сейчас их перестраивают из нескольких рядов в один. В Краскино в очереди — 120 машин, в Полтавке — 188. Все пункты пропуска должны выпустить большегрузы до 1 июня, — заявил Костенко.
Также сообщено, что региональным министерством транспорта утверждены схемы движения по пунктам пропуска. Водителям следует обращать внимание на установленные знаки.
Постановление, ограничивающее проезд грузового транспорта к автомобильным пунктам пропуска до 31 мая, ранее было подписано губернатор Приморского края Олегом Кожемяко.
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ИСТОЧНИК KP.RU