Школьникам Приморья предлагают открыть свой бизнес этим летом

25 Май 2020 2020-05-25T08:05:18+03:00

Как это сделать — от идеи и до поиска денег — научит бесплатная онлайн-программа «Startup. Kids»

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«Startup. Kids» — так называется бесплатная онлайн-программа для школьников, которая стартует в Приморье с 8 июня. Подростки узнают про каждый из этапов создания собственного бизнеса: от формирования бизнес-идеи до поиска инвесторов. Слоган курса «Открой свой первый бизнес уже этим летом».

Программа рассчитана на ребят возрасте от 14 до 17 лет и включает в себя 11 вебинаров с федеральными экспертами и молодыми предпринимателями. Также предусмотрены индивидуальные занятия. Для общения участников создана закрытая рабочая группа «ВКонтакте». А дополнительные материалы для изучения можно будет найти в онлайн-библиотеке в Telegram. Организована программа приморским центром «Мой бизнес».

— Раз в неделю участник будет получать ссылку на вебинар на конкретную тему. Эксперты расскажут все ее особенности и нюансы, ответят на все вопросы и дадут практическое задание, которое нужно будет выполнить в течение недели. В итоге за лето ребята пройдут весь курс по предпринимательству, и мы надеемся, что в августе кто-то уже сможет запустить свой первый проект и начать новый учебный год в статусе бизнесмена, — рассказала руководитель Центра инноваций социальной сферы (подразделение центра «Мой бизнес» в Приморье) Ольга Кудинова.

В рамках курса пройдут онлайн-встречи с молодыми предпринимателями, вебинары о формировании предпринимательской идеи, искусству публичных выступлений, продвижению проектов.

Ребята найдут единомышленников и создадут команды для разработки своих проектов. У каждой команды будет свой чат, который будет модерировать бизнес-тренер.

В августе школьники представят проекты экспертам.

— В данном курсе сделан большой упор на общение — от ведения переговоров до подготовки к большим публичным выступлениям. Даже если ребята впоследствии не выберут предпринимательскую стезю, то все равно полученные знания и практические навыки пригодятся, например, при защите диплома в вузе, — считает генеральный директор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров.

Темы вебинаров:

— «Успешный предприниматель с детства. История успеха школьника-миллионера»;

— «Поиск предпринимательской идеи и ресурсов»;

— «Ценностное предложение: кому и зачем нужен мой продукт?»;

— «Продвижение проекта в интернете. Основы контент планирования»;

– «Основы продаж. Как не боятся своих первых переговоров?»;

– «Партнерская сеть моего проекта»;

– «Структура публичного выступления. Как начать и закончить свою речь?»;

– «Привлечение инвестиций»;

– «Спитч-конференция с приглашенными инвесторами».

СПРАВКА:

С начала 2019 года в России открыто более 70 центров «Мой бизнес». Их главная цель – помощь предпринимателям в решении различных задач по развитию предпринимательства: от поиска идеи и помощи в выборе правовой формы (ИП или ООО) до регистрации бизнеса, предоставления кейсов и готовых инструкций из разных сфер.

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ИСТОЧНИК KP.RU