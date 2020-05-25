С приморского бизнеса не будут брать арендную плату за пользование муниципальным имуществом

25 Май 2020 2020-05-25T08:43:31+03:00

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Мораторий на взимание с предпринимателей арендной платы за использование муниципального имущества введен на территории Приморского края. 33 из 34 муниципалитетов приняли такое решение. Краевое министерство экономики сообщило, что эта мера принята для того, чтобы поддержать бизнес в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Теперь для субъектов малого и среднего предпринимательства доступны несколько видов льгот по оплате аренды: отсрочка по взносам за муниципальное, краевое и федеральное имущество.

Кроме того, на федеральном уровне принята мера о регулировании отсрочки и на объекты частной собственности. Арендатор может требовать отсрочки в полном объеме платежа на срок карантина и на половину — на срок до 1 октября.

Чтобы получить льготу, предприниматель, пострадавший от введенных ограничений связанных с COVID-19, должен обратиться в уполномоченный орган с заявлением об освобождении от внесения арендной платы.

Узнать обо всех антикризисных мерах для предпринимателей в условиях коронавируса можно в разделе «COVID-19. Информация для бизнеса» на сайте краевого центра «Мой бизнес».

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ИСТОЧНИК KP.RU