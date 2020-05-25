Отец и трое маленьких детей спрятались от вируса в приморской тайге

25 Май 2020 2020-05-25T09:17:08+03:00

Отца и троих детей нашли в лесу, где они прятались от COVID-19 Фото: Иван ПЕТРОВ

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Пропавшая в Кавалеровском районе Приморья семья найдена, сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Приморскому краю. Сначала в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в поселке Кавалерово пропало трое малолетних детей. А когда стражи порядка начали проверку заявления, выяснилось, что исчез также 39-летний отец семейства. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

На место происшествия отправили следственную группу в составе первого отдела по расследованию особо важных дел и следователей-криминалистов следственного управления. Был создан оперативный штаб по поискам. Проверялись все версии исчезновения. В доме, где жили пропавшие, обнаружились записи о том, что семья готовилась покинуть жилище. К поиску привлекли сотрудников полиции, МЧС, волонтеров из числа местных жителей, а также поисковиков «ПримПоиска».

Через пару дней семью обнаружили в лесу. По данным «Интерфакса», в тайге отец и трое детей прятались... от коронавируса. Сообщается, что жизни и здоровью детей и отца ничего не угрожает. Сейчас с ними общаются следователи.

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ИСТОЧНИК KP.RU