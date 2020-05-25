Мочки ушей разорваны, вся изранена: полиция Владивостока просит помочь идентифицировать женщину в коме

25 Май 2020 2020-05-25T09:58:52+03:00

Неизвестную нашли на улице Борисенко и доставили в больницу

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Неизвестную женщину с серьезными травмами доставили во Владивостокскую клиническую больницу №2. Как сообщают в ориентировке, предоставленной полицией, женщина была найдена 19 мая на улице Борисенко. Вот уже несколько дней специалисты не могут идентифицировать ее личность.

Судя по снимкам, женщина находится в состоянии комы: в носу установлен зонт для питания, к груди подключены электроды, а в трахее стоит трубка от аппарата ИВЛ.

Известно, что когда женщину доставили в больницу, она была одета в бирюзовую майка, серую толстовку, серое трико, голубые джинсы и черные капроновые колготки (да, именно так гласит ориентировка - прим. ред.).

Представители правоохранительных органов не раскрывают официальных данных о том, что могло случиться с пострадавшей. Однако многие интернет-пользователи уже выдвинули свои предположения.

- Похоже женщину ограбили - мочки ушей порваны так, будто бы из них выдернули серьги, - пишет один из комментаторов.

Женщина находится в состоянии комы. Фото: УМВД по городу Владивостоку

Чтобы ни произошло с несчастной женщиной на самом деле, главное сейчас - найти ее друзей и родственников. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пациентке или об ее родственниках, просят позвонить по телефонам:

8 (423) 227-65-63, 227-93-60 – ОП № 2 УМВД России по г. Владивостоку или 102 – полиция

8 914 721 22 32, – волонтеры

Также можно написать на почту: primpoisk25@gmail.com

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vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU