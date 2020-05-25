2020-05-25T09:49:28+03:00
Общество

Серийный вор, промышлявший в хостелах Владивостока, отправился на скамью подсудимых

Рецидивист «специализировался» на мобильных телефонах, но не гнушался и другими видами краж
Никита СЕРГЕЕВ
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Преступник за пару месяцев обокрал постояльцев хостелов на 70 с лишним тысяч рублейПреступник за пару месяцев обокрал постояльцев хостелов на 70 с лишним тысяч рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вор-рецидивист, задержанный полицией Владивостока, отправится под суд. Мужчина без определенного места жительства на протяжении нескольких месяцев селился в разных хостелах краевого центра. Там по ночам он обворовывал соседей — постояльцев. Основной добычей преступника становились мобильные телефоны. Украденное похититель сдавал в ломбард. Стащив очередной мобильник, жулик обнаружил в нем незапароленный доступ к банковскому приложению и похитил со счета беспечного владельца смартфона деньги. За время своей криминальной деятельности в феврале — марте гражданину удалось украсть более 70 тысяч рублей.

Когда полиция арестовала злоумышленника, выяснилось, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершения аналогичных преступлений. В настоящее время уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу. Потерпевшие граждане подали гражданские иски о возмещении причиненного ущерба, сообщает Прокуратура Приморского края.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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