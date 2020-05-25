Фейковые полицейские занимались разбоем в Надеждинском районе Приморья

25 Май 2020 2020-05-25T10:57:43+03:00

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Прокурор Надеждинского района Приморья утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против двух местных жителей, занимавшихся разбоем под видом сотрудников правоохранительных органов.

В декабре прошлого года двое молодых людей ввалились в частный дом и, представившись сотрудниками полиции, потребовали у местной жительницы 30 тысяч рублей. При этом псевдо-полицейские, размахивая предметом похожим на пистолет, угрожали вызовом группы захвата и проведением обыска. Перепуганная и сбитая с толку женщина отдала деньги. Позже один из «правоохранителей» пришел к матери потерпевшей и стал проводить «обыск». Когда он якобы нашел шприц с мутной жидкостью, мужчина также потребовал у гражданки 30 тысяч рублей за «непривлечение к уголовной ответственности ее дочери». Мать, опасаясь за судьбу дочери, передала лжесотруднику эту сумму. Это был не первый визит вымогателей в этот дом. В ноябре 2019 года злоумышленники с применением насилия опасного для жизни и здоровья женщины похитили у нее имущество на сумму 16 тысяч рублей.

В ходе расследования, которое проводили уже настоящие стражи порядка, нарушители закона вину признали в полном объеме и пойдут под суд по статьям за «Разбой» и «Мошенничество». Уголовное дело направлено в Надеждинский суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU