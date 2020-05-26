Благодарность от полиции получил 24-летний житель Владивостока за помощь в задержании грабителя

26 Май 2020 2020-05-26T01:52:39+03:00

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Сотрудники полиции Владивостока выразили благодарность горожанину, оказавшему помощь в задержании подозреваемого в грабеже. В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Владивостоку (Ленинский район) 39-летняя женщина с заявлением о похищении денег. В одном из торговых центров города женщина снимала деньги со счета в банковском терминале. Неизвестный мужчина выхватил у гражданки из рук 18 тысяч рублей и попытался скрыться.

На помощь пришел случайный очевидец похищения. Он догнал злоумышленника, остановил и удерживал его до приезда полиции, которая задержала грабителя. Задержанный 30-летний местный житель был доставлен в отдел полиции, где сознался в содеянном. Против гражданина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет. Сейчас подозреваемого проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Начальник отдела полиции Ленинского района Алексей Мельничук поблагодарил 24-летнего Льва Сидоренко за активную гражданскую позицию, смелость и самоотверженность, проявленные при задержании подозреваемого в грабеже, вручив ему благодарственное письмо, сообщила пресс-служба УМВД России по Владивостоку.

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ИСТОЧНИК KP.RU