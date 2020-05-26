Саженцы для волонтерских акций будет выращивать специальный питомник в Приморском ботаническом саду

26 Май 2020 2020-05-26T02:22:58+03:00

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Волонтеры Приморья получат свой собственный питомник по выращиванию саженцев деревьев и кустов. В ботаническом саду Дальневосточного отделения РАН появилась теплица, где из семян и черенков в этом году вырастят около 15 тысяч саженцев, которые бесплатно будут переданы волонтерам. Как сообщил руководитель проекта «Волонтерский питомник», главный инженер АНКО «Центр Природоохранных Инициатив» Александр Олифиренко, питомник создается на средства президентского гранта — более 2 миллиона рублей.

— Чтобы осенью мы смогли передать волонтерским организациям саженцы, посеять их важно в первый месяц лета. Сроки посадок уже немного сместились, а значит, часть сеянцев мы сможем передать только в 2021 году, — сообщил Олифиренко.

Он отметил, что саженцы будут высаживать во время экологических акций. Проект стал возможен благодаря технологии по ускоренному выращиванию сеянцев местных пород с закрытой корневой системой: кедра, липы, дуба, тиса и маакии амурской.

Организаторы проекта собираются распространить свой опыт среди питомников Дальнего Востока и увеличить площадь посадок в Приморье. Олифиренко рассказал, что в ближайшее время общественная организация обратится в правительство края с просьбой передать им территорию заброшенного питомника в Надеждинском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU