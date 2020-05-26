В июне в Приморье закончат ремонт сразу на трех мостах

26 Май 2020 2020-05-26T03:10:13+03:00

Автомобилисты края получат переправы через ручьи Черниговка и Суходол, а также через речку Славянка

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АО «Примавтодор» сообщил о начале завершающего этапа ремонтных работ сразу на трех мостах в Приморском крае.

Предприятие планирует в июне закончить работы на мостовых сооружениях через ручей Черниговка в Черниговском районе, ручей Суходол в Кировском районе и аварийном мосту через речку Славянка в Октябрьском муниципальном округе.

— Подъезды к мостам уже готовы, сейчас здесь идут завершающие работы, — сообщил генеральный директор «Примавтодора» Алексей Ширшов.

Всего в 2020 году АО «Примавтодор» наметил отремонтировать 11 аварийных мостов. Как информирует пресс-служба правительства Приморья, такие темпы ввода искусственных сооружений стали возможны благодаря значительно увеличенному финансированию дорожной отрасли в крае.

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ИСТОЧНИК KP.RU