2020-05-26T03:38:18+03:00
Общество

В Приморье 26 мая отменены около 60 междугородних автобусных рейсов

Об изменении в расписании сообщил Примвокзал
Никита СЕРГЕЕВ
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Сегодня из Владивостока не отправятся в рейс несколько автобусов. Фото: Михайлова ОльгаСегодня из Владивостока не отправятся в рейс несколько автобусов. Фото: Михайлова Ольга
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58 междугородних автобусных рейсов отменены сегодня, 26 мая, в Приморском крае по данным портала Примвокзал

701 Владивосток - Хабаровск 07:00

506 Владивосток - Находка 07:00

504 Владивосток - Большой Камень 07:30

514 Владивосток - Камень-Рыболов 07:50

506 Владивосток - Находка 08:10

503 Владивосток - Дальнегорск 08:30

525 Владивосток - Пограничный 08:50

205МП Владивосток - Артём 09:00

506 Владивосток - Находка 09:10

526 Владивосток - Славянка 09:15

503 Владивосток - Дальнегорск 10:00

545 Владивосток - Уссурийск 10:05

506 Владивосток - Находка 10:10

504 Владивосток - Большой Камень 10:15

530 Владивосток - Новошахтинск 10:15

502 Владивосток - Спасск 10:30

205МП Владивосток - Артём 10:55

529 Владивосток - Чугуевка 11:00

506 Владивосток - Находка 11:15

205МП Владивосток - Артём 11:35

531 Владивосток - Новопокровка 11:45

205МП Владивосток - Артём 12:05

506 Владивосток - Находка 12:15

523 Владивосток - Липовцы 12:20

520 Владивосток - Арсеньев 13:00

524 Владивосток - Черниговка 13:10

506 Владивосток - Находка 13:20

537 Владивосток - Уссурийск 13:45

521 Владивосток - Зарубино 14:00

506 Владивосток - Находка 14:30

536 Владивосток - Врангель 14:50

205МП Владивосток - Артём 15:00

526 Владивосток - Славянка 15:00

502 Владивосток - Спасск 15:45

506 Владивосток - Находка 15:45

504 Владивосток - Большой Камень 15:55

545 Владивосток - Михайловка 15:55

205МП Владивосток - Артём 16:00

529 Владивосток - Чугуевка 16:30

522 Владивосток - Покровка 16:30

506 Владивосток - Находка 16:55

504 Владивосток - Большой Камень 17:00

502 Владивосток - Спасск 17:00

506 Владивосток - Находка 17:30

528 Владивосток - Краскино 17:30

502 Владивосток - Спасск 17:30

501 Владивосток - Уссурийск 17:35

513 Владивосток - Партизанск 17:35

517 Владивосток - Ярославка 17:45

205МП Владивосток - Артём 18:00

544 Владивосток - Южно-Морской 18:10

513 Владивосток - Партизанск 18:15

530 Владивосток - Новошахтинск 18:20

506 Владивосток - Находка 18:40

503 Владивосток - Дальнегорск 19:30

504 Владивосток - Большой Камень 19:35

509 Владивосток - Лучегорск 19:40

506 Владивосток - Находка 19:50

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ИСТОЧНИК KP.RU

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