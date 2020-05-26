В Приморье 26 мая отменены около 60 междугородних автобусных рейсов
58 междугородних автобусных рейсов отменены сегодня, 26 мая, в Приморском крае по данным портала Примвокзал
701 Владивосток - Хабаровск 07:00
506 Владивосток - Находка 07:00
504 Владивосток - Большой Камень 07:30
514 Владивосток - Камень-Рыболов 07:50
506 Владивосток - Находка 08:10
503 Владивосток - Дальнегорск 08:30
525 Владивосток - Пограничный 08:50
205МП Владивосток - Артём 09:00
506 Владивосток - Находка 09:10
526 Владивосток - Славянка 09:15
503 Владивосток - Дальнегорск 10:00
545 Владивосток - Уссурийск 10:05
506 Владивосток - Находка 10:10
504 Владивосток - Большой Камень 10:15
530 Владивосток - Новошахтинск 10:15
502 Владивосток - Спасск 10:30
205МП Владивосток - Артём 10:55
529 Владивосток - Чугуевка 11:00
506 Владивосток - Находка 11:15
205МП Владивосток - Артём 11:35
531 Владивосток - Новопокровка 11:45
205МП Владивосток - Артём 12:05
506 Владивосток - Находка 12:15
523 Владивосток - Липовцы 12:20
520 Владивосток - Арсеньев 13:00
524 Владивосток - Черниговка 13:10
506 Владивосток - Находка 13:20
537 Владивосток - Уссурийск 13:45
521 Владивосток - Зарубино 14:00
506 Владивосток - Находка 14:30
536 Владивосток - Врангель 14:50
205МП Владивосток - Артём 15:00
526 Владивосток - Славянка 15:00
502 Владивосток - Спасск 15:45
506 Владивосток - Находка 15:45
504 Владивосток - Большой Камень 15:55
545 Владивосток - Михайловка 15:55
205МП Владивосток - Артём 16:00
529 Владивосток - Чугуевка 16:30
522 Владивосток - Покровка 16:30
506 Владивосток - Находка 16:55
504 Владивосток - Большой Камень 17:00
502 Владивосток - Спасск 17:00
506 Владивосток - Находка 17:30
528 Владивосток - Краскино 17:30
502 Владивосток - Спасск 17:30
501 Владивосток - Уссурийск 17:35
513 Владивосток - Партизанск 17:35
517 Владивосток - Ярославка 17:45
205МП Владивосток - Артём 18:00
544 Владивосток - Южно-Морской 18:10
513 Владивосток - Партизанск 18:15
530 Владивосток - Новошахтинск 18:20
506 Владивосток - Находка 18:40
503 Владивосток - Дальнегорск 19:30
504 Владивосток - Большой Камень 19:35
509 Владивосток - Лучегорск 19:40
506 Владивосток - Находка 19:50
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