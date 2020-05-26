Новые специализированные машины для нанесения разметки на дорогах вышли на улицы Владивостока

26 Май 2020 2020-05-26T04:16:17+03:00

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Минувшей ночью, на 26 мая, на проспекте 100-летия Владивостока начали обновлять дорожную разметку. Эту работу выполняют несколько новых специальных машин. Видеокадрами работы новой техники решила поделиться с горожанами мэрия столицы российского Дальнего Востока.

Всего в этом году на дорогах Владивостока нанесут более 400 километров новой разметки, сообщает пресс-служба администрации города.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1600" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/781186" frameborder="0"></iframe> Дорожная разметка на проспекте 100-летия Владивостока.Видео пресс-служба администрации Владивостока

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ИСТОЧНИК KP.RU