Новые специализированные машины для нанесения разметки на дорогах вышли на улицы Владивостока
Минувшей ночью, на 26 мая, на проспекте 100-летия Владивостока начали обновлять дорожную разметку. Эту работу выполняют несколько новых специальных машин. Видеокадрами работы новой техники решила поделиться с горожанами мэрия столицы российского Дальнего Востока.
Всего в этом году на дорогах Владивостока нанесут более 400 километров новой разметки, сообщает пресс-служба администрации города.
Дорожная разметка на проспекте 100-летия Владивостока.Видео пресс-служба администрации Владивостока
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ИСТОЧНИК KP.RU