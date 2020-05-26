2020-05-26T04:16:17+03:00
Общество

Новые специализированные машины для нанесения разметки на дорогах вышли на улицы Владивостока

Ночью на проспекте 100-летия Владивостока появились свежие линии дорожного рисунка
Никита СЕРГЕЕВ
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Скриншот видео аккаунта Facebook администрации ВладивостокаСкриншот видео аккаунта Facebook администрации Владивостока
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Минувшей ночью, на 26 мая, на проспекте 100-летия Владивостока начали обновлять дорожную разметку. Эту работу выполняют несколько новых специальных машин. Видеокадрами работы новой техники решила поделиться с горожанами мэрия столицы российского Дальнего Востока.

Всего в этом году на дорогах Владивостока нанесут более 400 километров новой разметки, сообщает пресс-служба администрации города.

Дорожная разметка на проспекте 100-летия Владивостока.Видео пресс-служба администрации Владивостока

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ИСТОЧНИК KP.RU

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