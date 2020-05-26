2020-05-26T04:56:04+03:00
Общество

АО «Восточный Порт» строит самые масштабные ветрозащитные сооружения на Дальнем Востоке

Поделиться:
В 2020 г. компания возведет ветропылезащиту общей протяженностью 1672 мВ 2020 г. компания возведет ветропылезащиту общей протяженностью 1672 м
Изменить размер текста:

АО «Восточный Порт» – крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля – приступил к очередному этапу проекта по строительству ветропылезащитных экранов вокруг производственных комплексов компании. В 2020 году компания возведет ветропылезащиту на территории специализированного угольного комплекса общей протяженностью 1672 м. Объем инвестиций по выполнению работ составит 850 млн рублей.

В марте 2020 года специалисты Порта завершили установку сооружений длиной 381 м на восточной стороне и приступили к работам в южной части специализированного комплекса. В настоящее время выполнено 40% работ по заливке фундаментов.

В марте 2020 г. специалисты завершили установку экранов длиной 381 м на восточной стороне ППК-3

В марте 2020 г. специалисты завершили установку экранов длиной 381 м на восточной стороне ППК-3

Сооружение пылеветрозащитных сооружений по периметру производственных площадок АО «Восточный Порт» составляет основу системы экологической безопасности стивидорной компании. Проект стартовал в 2017 году, на сегодняшний день протяжённость защитных экранов превышает 2,5 км при максимальной высоте 23 м и общей площади покрытия около 74 тыс. м².

Для устройства фундаментов, способных выдержать колоссальную ветровую нагрузку и надежно удержать 20-метровые экраны, через каждые 6 м производится монтаж буроинъекционных свай на глубины от 12 до 18 м. Такая технология применяется специалистами для максимальной устойчивости сооружения. Защитные экраны монтируются из перфорированных панелей, изготовленных из низколегированной оцинкованной стали с антикоррозионным полимерным покрытием. Множество мелких отверстий в металле и между панелями перераспределяют ветер в различных направлениях. Таким образом, происходит замедление потоков воздуха, которые сталкиваются и теряют свою силу, не позволяя мелкой фракции угля выйти за пределы погрузочного комплекса. В создании объектов специалисты опираются на лучшие проекты мировой практики, применяя математическое моделирование с учетом розы ветров бухты Врангеля.

Протяжённость защитных экранов превышает 2,5 км при общей площади покрытия около 74 тыс. м²

Протяжённость защитных экранов превышает 2,5 км при общей площади покрытия около 74 тыс. м²

«Общая стоимость реализации проекта по строительству ветропылезащитных сооружений АО «Восточный Порт» составляет около двух миллиардов рублей. Это самый масштабный проект на Дальнем Востоке в настоящее время, – подчеркнул главный инженер АО «Восточный Порт» Евгений Арехта. – Завершение установки экранов по периметру специализированного угольного терминала в текущем году станет одним из важных элементов целого комплекса мер, направленных на предотвращение попадания в окружающую среду частиц угля на всех стадиях обработки, хранения и отгрузки».

АО «Восточный Порт» строит самые масштабные ветрозащитные сооружения на Дальнем Востоке

АО «Восточный Порт» строит самые масштабные ветрозащитные сооружения на Дальнем Востоке

С 2017 года АО «Восточный Порт» реализует собственную комплексную экологическую программу. Общая сумма инвестиций в экологические мероприятия с начала реализации программы составляет 5,8 млрд рублей, в том числе запланированные инвестиции на приобретение оборудования в 2020 году превысят 1,7 млрд рублей. В рамках реализации программы предприятием запланировано создание системы пылеподавления, функционирующей круглогодично.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сбербанк снижает ставки на рефинансирование ипотеки
Почти 2000 фонарей Владивостока заново покрашены
АО «Восточный Порт» строит самые масштабные ветрозащитные сооружения на Дальнем Востоке
Новые специализированные машины для нанесения разметки на дорогах вышли на улицы Владивостока
В Приморье 26 мая отменены около 60 междугородних автобусных рейсов
В июне в Приморье закончат ремонт сразу на трех мостах
Для больницы в Партизанске, пострадавшей от пожара, найдут подрядчика на ремонт
Продовольственный магазин в Находке опечатали судебные приставы
Саженцы для волонтерских акций будет выращивать специальный питомник в Приморском ботаническом саду
Благодарность от полиции получил 24-летний житель Владивостока за помощь в задержании грабителя
Фейковые полицейские занимались разбоем в Надеждинском районе Приморья
Появилось видео последствий пожара в стенах Партизанской городской больницы
Мочки ушей разорваны, вся изранена: полиция Владивостока просит помочь идентифицировать женщину в коме
Серийный вор, промышлявший в хостелах Владивостока, отправился на скамью подсудимых
Отец и трое маленьких детей спрятались от вируса в приморской тайге
С приморского бизнеса не будут брать арендную плату за пользование муниципальным имуществом
«Ходили на чердак, покуривали»: очевидцы рассказали о возможной причине пожара в больнице Партизанска
Губернатор Олег Кожемяко записал видео внутри еще не потушенного корпуса больницы в Партизанске
Школьникам Приморья предлагают открыть свой бизнес этим летом
Большегрузы выпустят из Приморья за границу до 1 июня