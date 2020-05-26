Почти 2000 фонарей Владивостока заново покрашены

26 Май 2020 2020-05-26T05:08:15+03:00

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Мэрия Владивостока сообщила о том, что в городе завершаются работы по покраске уличных опор освещения. Работами по приведению фонарей столицы Приморья в порядок занимаются специалисты подразделения «Владсвет» МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС).

Всего за время прохождения городского санитарного двухмесячника с 1 апреля по 31 мая во Владивостоке покрасили почти 2 тысячи опор. Основные работы велись вдоль автомобильных дорог, но, работники ВПЭС уверяют, что без внимания не остались жилые массивы и внутриквартальные проезды.

Сейчас подходят к концу работы на дороге по улице Маковского и проспекте 100-летия Владивостока. На этом маршруте стоят 753 металлические опоры. Эти уличные светильники самые высокие в городе — 14 метров. Двухмесячник завершится покраской фонарей на улицах Тигровой, Каплунова, Иртышской, Гамарника... Там должны привести в надлежащий вид 157 опор.

— Дождей в эти два месяца было немного, поэтому погода в этом году позволила достаточно активно работать. Опоры высокие, и для покраски мы задействуем автогидроподьемник. Из-за активного движения машин на трассе приходится работать вплотную к светильнику, чтобы сильно не перекрывать проезжую часть. Но, несмотря на это, все работы успеваем завершить в срок, — заверил заместитель директора по эксплуатации наружного освещения ВПЭС Дмитрий Макеев.

Справка: Во Владивостоке установлено 17 тысяч опор наружного освещения. Их обслуживанием занимается подразделение «Владсвет», которое регулярно осуществляет покраску опор, ремонт и замену ламп.

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ИСТОЧНИК KP.RU