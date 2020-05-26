Сбербанк снижает ставки на рефинансирование ипотеки

26 Май 2020 2020-05-26T05:39:01+03:00

Теперь рефинансировать ипотеку другого банка можно по ставке от 8,5% годовых. Снижение составит 0,5 п.п.

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Сбербанк снижает ставки на рефинансирование ипотечных кредитов других банков на 0,5 п.п. С 25 мая 2020 года рефинансировать ипотеку в Сбербанке можно по ставке от 8,5% годовых.

Также в рамках программы вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты других банков, задолженность по кредитной карте и получить кредит наличными на любые цели.

Подробные условия рефинансирования ипотеки.

Ранее Сбербанк уже снизил ставки по основным ипотечным программам. Снижение составило до 0,8 п.п. при регистрации сделок в электронном виде. Приобрести квартиру в новостройке можно по ставке от 5,9% годовых, на вторичном рынке — от 7,8% годовых. Сниженная ставка по программе «Господдержка 2020» составляет 6,1% годовых, для семей с детьми — 4,7% годовых, по программе «Дальневосточная ипотека» - 1,7 %. Акция по снижению ставки на ипотечные кредиты при использовании сервиса «Электронная регистрация» продлится до 30 июня 2020 года.

Также были снижены ставки и увеличена сумма кредита по военной ипотеке. Военнослужащие смогут оформить ипотеку по ставке 8,4% годовых на сумму до 2 788 000 рублей.

Оформить ипотеку со сниженной ставкой и рефинансировать ипотечный кредит на специальных условиях можно онлайн на DomClick.ru.