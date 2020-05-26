Легендарные российские спортсмены поговорят по душам со студентами ВГУЭС

26 Май 2020 2020-05-26T05:46:30+03:00

9-кратная чемпионка мира Светлана Хоркина примет участие в онлайн-проекте ВГУЭС. Фото: сайт http://sportsheroes.ru

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Серию онлайн-встреч с легендарными российскими спортсменами готовит для своих студентов ВГУЭС. в июне проведет встречи со Светланой Хоркиной (двукратная олимпийская чемпионка, 9-кратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы, Виталием Оботиным (двенадцатикратный чемпион Сурдлимпийских игр, чемпион мира, заслуженный мастер спорта России), Олегом Стояновским (чемпион мира, заслуженный мастер спорта России) и Ильей Лешуковым (вице-чемпион Европы, мастер спорта международного класса).

В рамках онлайн-проекта молодые приморские спортсмены, получающие высшее профессиональное образование в области физической культуры и спорта, смогут лично задать волнующие их вопросы знаменитостям.

— Это будет, действительно, профессиональное общение спортивной общественности, — считает заведующая кафедрой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, доктор педагогических наук Ольга Барабаш.

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ИСТОЧНИК KP.RU