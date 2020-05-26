2020-05-26T07:11:09+03:00
Общество

Полеты над «русской Амазонкой» ограничил Минтранс РФ

Летательные аппараты, включая дроны, теперь не могут пролететь над национальным парком ниже 500 метров от земли
Константин МИХАЙЛОВ
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Нацпарк "Бикин". Фото: Яков КанчугаНацпарк "Бикин". Фото: Яков Канчуга
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Министерство транспорта РФ ограничило полеты над национальным парком «Бикин», установив над заповедником зону ограничений с кодом UHR1301. Это значит, что полеты любых воздушных устройств, включая беспилотные летательные аппараты, ниже 500 метров от земли можно проводить только с разрешения администрации парка. Причем это ограничение действует круглосуточно и не нуждается в дополнительном доведении информации до организаторов и руководителей полетов.

Такой запрет на полеты и раньше был в положении о национальном парке «Бикин», но неоднократно нарушался любителями «пофотать» природу с высоты, сообщает пресс-служба нацпарка.

— Штраф от трех до четырех тысяч рублей, который накладывался на «летунов» ранее, был практически неощутим, а потому принимаемые меры недейственны. Что такое три тысячи рублей по сравнению суммами, которые туристы выкладывают за час полета. Средняя расценка — 60-90 тысяч в зависимости от нанятого транспортного средства,- рассказал заместитель директора по охране территории национального парка «Бикин» Андрей Загрутдинов.

Летчики же в работе руководствуются правилами полета, в которых до появления обновленного приказа министерства не было закреплено ограничение на полеты над нацпарком. Теперь каждый летчик при получении разрешения на полет у диспетчера будет информирован о том, что разрешение необходимо получить и у администрации «Национального парка «Бикин». Нарушение этого требования может закончится штрафами другого уровня: на десятки и сотни тысяч рублей.

— Составлять итоговые административные протоколы будут как органы росавиации, так и государственные инспекторы национального парка — отмечает Андрей Загрутдинов, — Таким образом наказание может быть «двойным».

СПРАВКА:

Леса Бикина — русской Амазонки — крупнейший ненарушенный массив смешанных лесов в Северном полушарии, сохраняющий 10% популяции амурского тигра. В 2015 году по поручению Президента РФ Владимира Путина в бассейне верхнего и среднего течения реки Бикин была создана особо охраняемая природная территория (ООПТ) федерального значения национальный парк «Бикин», которая в 2018 включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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