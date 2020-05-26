Владивостокскую каланчу — объект культурного наследия — городские власти сдают в аренду
На торги в ходе ближайших аукционов во Владивостоке выставят нежилых 19 объектов в разных районах города. Эти здания и помещения можно будет взять в аренду. Срок аренды — 5 лет. 16 июня будет решаться вопрос с лотами аукциона на улицах Кирова, Борисенко, Сахалинской, Морозова, Сабанеева и других.
Среди объектов, которые различаются расположением, размерами, потребностью в ремонте и другими критериями, выделяется пожарная каланча, расположенная по адресу Сипягина, 22д. Здание является объектом культурного наследия. Целевое использование для объекта — коммунальное обслуживание, магазины, бытовое обслуживание, историко-культурная деятельность.
Пожарная каланча в районе Эгершельд. Фото: сайт администрации Владивостокапушкин сквад
Надо отметить, что продажа права собственности и права аренды муниципальных помещений и земельных участков (муниципальных, а также государственная собственность на которые не разграничена) во Владивостоке проходит на постоянной основе.
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ИСТОЧНИК KP.RU