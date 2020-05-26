Владивостокскую каланчу — объект культурного наследия — городские власти сдают в аренду

26 Май 2020 2020-05-26T08:14:13+03:00

Возможно, в ней расположится очередной магазинчик, а может быть арендатор найдет историческому зданию более интересное применение

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На торги в ходе ближайших аукционов во Владивостоке выставят нежилых 19 объектов в разных районах города. Эти здания и помещения можно будет взять в аренду. Срок аренды — 5 лет. 16 июня будет решаться вопрос с лотами аукциона на улицах Кирова, Борисенко, Сахалинской, Морозова, Сабанеева и других.

Среди объектов, которые различаются расположением, размерами, потребностью в ремонте и другими критериями, выделяется пожарная каланча, расположенная по адресу Сипягина, 22д. Здание является объектом культурного наследия. Целевое использование для объекта — коммунальное обслуживание, магазины, бытовое обслуживание, историко-культурная деятельность.

Пожарная каланча в районе Эгершельд. Фото: сайт администрации Владивостокапушкин сквад

Надо отметить, что продажа права собственности и права аренды муниципальных помещений и земельных участков (муниципальных, а также государственная собственность на которые не разграничена) во Владивостоке проходит на постоянной основе.

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ИСТОЧНИК KP.RU