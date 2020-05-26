Потепление в Приморье начнется с середины недели

26 Май 2020 2020-05-26T09:04:01+03:00

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Со среды в Приморском крае начнется рост атмосферного давления, с юга распространится гребень антициклона, информирует «Примгидромет». По данным синоптиков, дожди прекратятся и начнется потепление. Значения минимальных и максимальных температур повысятся на 1-5 градусов. В пятницу в континентальных районах региона воздух прогреется до +22...+30 °С, а на побережье из-за южного ветра будет чуть прохладнее.

Во Владивостоке в середине недели температура повысится на 3-5 градусов. Ожидается, что самым теплым днем этой недели станет пятница, когда во Владивостоке столбики термометров поднимутся выше +20 °С.

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ИСТОЧНИК KP.RU