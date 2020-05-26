Потепление в Приморье начнется с середины недели
Со среды в Приморском крае начнется рост атмосферного давления, с юга распространится гребень антициклона, информирует «Примгидромет». По данным синоптиков, дожди прекратятся и начнется потепление. Значения минимальных и максимальных температур повысятся на 1-5 градусов. В пятницу в континентальных районах региона воздух прогреется до +22...+30 °С, а на побережье из-за южного ветра будет чуть прохладнее.
Во Владивостоке в середине недели температура повысится на 3-5 градусов. Ожидается, что самым теплым днем этой недели станет пятница, когда во Владивостоке столбики термометров поднимутся выше +20 °С.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU