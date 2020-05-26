На Спасск-Дальний обрушился град

26 Май 2020 2020-05-26T12:23:00+03:00

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Жители Спасска-Дальнего были ошеломлены, когда на город около 17:30 внезапно вместе с дождем обрушился и град. Спасибо прогрессу, благодаря которому практически у каждого человека теперь имеется карманная видеокамера. Необычное природное явление, конечно же, было тут же заснято и выложено в социальные сети. Не забыли читатели КП прислать видео и нам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/781228" frameborder="0"></iframe> Град в Спасске-Дальнем.Видео прислано читателем КП

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ИСТОЧНИК KP.RU