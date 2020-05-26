Такси в Уссурийске не уступило дорогу людям на пешеходном переходе

26 Май 2020 2020-05-26T10:19:51+03:00

Водитель такси не увидел не только пешеходов, но и инспекторов ГИБДД, которые зафиксировали нарушение ПДД

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В Уссурийске наряд дорожно-патрульной службы, находясь на маршруте патрулирования в районе Центральной площади, увидел такси, не уступившее дорогу пешеходам на нерегулируемом пешеходном переходе. Полицейские не могли оставить это нарушение без внимания и догнали автомобиль торопливого таксиста. Пытаясь оправдаться мужчина уверял, что не заметил пешеходов, что, пожалуй, является очень странным оправданием для человека за рулем автомобиля.

За невыполнение правил дорожного движения на 47-летнего водителя такси инспекторы дорожно-патрульной службы составили протокол об административном правонарушении. Нарушителю вынесено наказание в виде административного штрафа в размере 1500 рублей, сообщила пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/781233" frameborder="0"></iframe> Таксист в Уссурийске не уступил дорогу пешеходам на переходе.Видео пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску.

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ИСТОЧНИК KP.RU