Такси в Уссурийске не уступило дорогу людям на пешеходном переходе
В Уссурийске наряд дорожно-патрульной службы, находясь на маршруте патрулирования в районе Центральной площади, увидел такси, не уступившее дорогу пешеходам на нерегулируемом пешеходном переходе. Полицейские не могли оставить это нарушение без внимания и догнали автомобиль торопливого таксиста. Пытаясь оправдаться мужчина уверял, что не заметил пешеходов, что, пожалуй, является очень странным оправданием для человека за рулем автомобиля.
За невыполнение правил дорожного движения на 47-летнего водителя такси инспекторы дорожно-патрульной службы составили протокол об административном правонарушении. Нарушителю вынесено наказание в виде административного штрафа в размере 1500 рублей, сообщила пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску.
Таксист в Уссурийске не уступил дорогу пешеходам на переходе.Видео пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску.
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