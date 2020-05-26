2020-05-26T15:39:50+03:00
Общество

Подготовка к Параду Победы 2020 во Владивостоке: когда начнется и как будет проходить

Владимир Путин утвердил дату проведения Парада Победы 2020. Рассказываем, как будет проходить подготовка во Владивостоке
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Подготовка к Параду Победы 2020 во Владивостоке, который пройдет 24 июня, начнется в ближайшее времяПодготовка к Параду Победы 2020 во Владивостоке, который пройдет 24 июня, начнется в ближайшее времяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Парад Победы в 2020 году пройдет во Владивостоке 24 июня. Соответствующее решение озвучил президент России Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу. Рассказываем, как во Владивостоке будет проходить подготовка к параду.

- Приказываю начать подготовку к военному Параду в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В столице России Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин, - сказал глава государства.

В ближайшее время во Владивостоке будет составлен график проведения репетиций Парада Победы, посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Во время подготовки на центральных улицах будет временно ограничено движение транспорта и парковка. Планируется проведение семи репетиций, включая генеральную.

Напомним, первая ночная репетиция парада должна была пройти 17 апреля, но потом стало известно о переносе мероприятия, из-за чего все запланированные репетиции отменили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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