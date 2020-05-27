Во Владивостоке маршрутка скатилась с косогора и перевернулась

27 Май 2020 2020-05-27T04:26:06+03:00

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В неприятной ситуации накануне вечером оказался водитель маршрутки, которая скатилась с косогора в районе бухты Тихая. В момент происшествия людей в транспортном средстве не было, поэтому обошлось без пострадавших.

ЧП случилось при спуске с Космонавтов на Добровольского. По словам свидетелей, водитель Mercedes отошел на несколько минут в близлежащий магазин, оставив транспортное средство на возвышенности. В какой-то момент маршрутка попросту покатилась, не исключено, что водитель забыл поставить авто на ручник. Микроавтобус задел подпорную стену и перевернулся, заняв внушительную часть для проезда на узкой дороге.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/781451" frameborder="0"></iframe> Во Владивостоке перевернулась маршрутка.Видео: dps.control

На помощь к оказавшемуся в беде перевозчику поспешили коллеги и случайные очевидцы. С помощью них и подоспевшего эвакуатора удалось вернуть маршрутку в привычное положение. Судя по всему, водителю микроавтобуса предстоит раскошелиться на дорогостоящий ремонт Mercedes.

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ИСТОЧНИК KP.RU