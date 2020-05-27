Во Владивостоке маршрутка скатилась с косогора и перевернулась
В неприятной ситуации накануне вечером оказался водитель маршрутки, которая скатилась с косогора в районе бухты Тихая. В момент происшествия людей в транспортном средстве не было, поэтому обошлось без пострадавших.
ЧП случилось при спуске с Космонавтов на Добровольского. По словам свидетелей, водитель Mercedes отошел на несколько минут в близлежащий магазин, оставив транспортное средство на возвышенности. В какой-то момент маршрутка попросту покатилась, не исключено, что водитель забыл поставить авто на ручник. Микроавтобус задел подпорную стену и перевернулся, заняв внушительную часть для проезда на узкой дороге.
Во Владивостоке перевернулась маршрутка.Видео: dps.control
На помощь к оказавшемуся в беде перевозчику поспешили коллеги и случайные очевидцы. С помощью них и подоспевшего эвакуатора удалось вернуть маршрутку в привычное положение. Судя по всему, водителю микроавтобуса предстоит раскошелиться на дорогостоящий ремонт Mercedes.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU