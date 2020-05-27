2020-05-27T04:22:40+03:00
Общество

Запрет на физкультуру и спорт на свежем воздухе в Приморье снят

Ограничения на занятия спортом на улице остаются только в Находкинском городском округе
Константин МИХАЙЛОВ
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Заниматься спортом на улице теперь можно не опасаясь штрафаЗаниматься спортом на улице теперь можно не опасаясь штрафаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Приморские любители физкультуры могут выйти на улицы, заявил 26 мая губернатор края Олег Кожемяко на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Приказ об этом подготовило министерство физической культуры и спорта Приморья.

«Сейчас можно проводить индивидуальные занятия физической культурой и спортом, а также спортивную подготовку на открытом воздухе, уличных спортплощадках, беговых и велосипедных дорожках, общедоступных спортивных стадионах, иных открытых спортивных сооружениях, при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров с обязательным использованием санитарно-эпидемиологических средств защиты», — конкретизировали специалисты минспорта.

Занятия спортом на улице разрешили на всей территории Приморского края за исключением Находкинского городского округа. По нему решение будет принято дополнительно на основании рекомендаций Роспотребнадзора, когда на территории снизится коэффициент заболеваемости.

В дальнейшем, в зависимости от эпидобстановки, планируется дать разрешение на работу фитнес-центров и спортивную подготовку на объектах спорта, проведение физкультурно-спортивных мероприятий муниципального и регионального уровня без привлечения зрителей. На заключительном этапе снятия ограничений разрешат проводить межрегиональные, всероссийские и международные мероприятия Единого календарного плана Министерства спорта РФ уже с привлечением зрителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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