«Мужчину зажало в салоне»: во Владивостоке столкнулись микрогрузовик и большегруз

27 Май 2020 2020-05-27T05:52:08+03:00

Две подряд аварии сковали движение на Второй речке [видео]

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27 мая движение в районе Второй речки оказалось сильно замедленно из-за двух ДТП подряд. Первая авария – довольно серьезная, перед мостом столкнулись микрогрузовик и грузовик, есть пострадавший. Второе происшествие – рядовое, автомобилисты слегка притерлись, не исключено, что оба отвлеклись на предыдущую аварию.

Автомобили врезались при движении с Магнитогорской в сторону города. Как уверяют очевидцы, в столкновении двух крупногабаритных машин пострадал мужчина. Водителя микрогрузовика зажало в кабине, его пришлось деблокировать спасателям. Автомобилиста передали бригаде скорой помощи. Подробности происшествия предстоит выяснить полицейским.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/781456" frameborder="0"></iframe> Серьезная авария случилась во Владивостоке.Видео: avtotok, dps.control

Вторая авария, скорее всего произошла из-за банальной невнимательности. Из-за столкновения «Тойот» на аварийном участке образовалась пробка

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/781457" frameborder="0"></iframe> Авто не поделили проезд на Второй речке во Владвиостоке.Видео: avtotok, dps.control

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ИСТОЧНИК KP.RU