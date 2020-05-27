«Мужчину зажало в салоне»: во Владивостоке столкнулись микрогрузовик и большегруз
27 мая движение в районе Второй речки оказалось сильно замедленно из-за двух ДТП подряд. Первая авария – довольно серьезная, перед мостом столкнулись микрогрузовик и грузовик, есть пострадавший. Второе происшествие – рядовое, автомобилисты слегка притерлись, не исключено, что оба отвлеклись на предыдущую аварию.
Автомобили врезались при движении с Магнитогорской в сторону города. Как уверяют очевидцы, в столкновении двух крупногабаритных машин пострадал мужчина. Водителя микрогрузовика зажало в кабине, его пришлось деблокировать спасателям. Автомобилиста передали бригаде скорой помощи. Подробности происшествия предстоит выяснить полицейским.
Серьезная авария случилась во Владивостоке.Видео: avtotok, dps.control
Вторая авария, скорее всего произошла из-за банальной невнимательности. Из-за столкновения «Тойот» на аварийном участке образовалась пробка
Авто не поделили проезд на Второй речке во Владвиостоке.Видео: avtotok, dps.control
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ИСТОЧНИК KP.RU