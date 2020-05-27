Самозанятые граждане Приморья с 1 июня начнут жить в новом режиме
Новый налоговый режим для самозанятых граждан — «налог на профессиональный доход» — начнет действовать с 1 июля в Приморском крае. Физические лица смогут узаконить свою деятельность с налогообложением в 4 или 6%.
Пресс-служба правительства Приморья приводит пример того, как будет работать новый налоговый режим.
«Если гражданин сдает квартиру за 30 тысяч рублей в месяц, то налог 13% для физического лица составит 46 800 рублей в год. Если он зарегистрирован, как самозанятый, то налог в 4% составит всего 10 800 рублей в год. При этом арендодатель получает возможность заключать официальный договор, получать оплату на карту без рисков и давать рекламу».
— Ожидаем, что летом самозанятых приравняют к предпринимателям, и мы сможем оказывать им все меры поддержки, — заявил заместитель председателя краевого правительства Константин Шестаков.
Сейчас краевые власти совместно с налоговой службой формируют рабочую группу по введению «налога на профессиональный доход» на территории региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU