2020-05-27T05:47:42+03:00
Общество

Самозанятые граждане Приморья с 1 июня начнут жить в новом режиме

«Налог на профессиональный доход» составит от 4 или 6% и позволит легально вести бизнес, получая доход от подработок без риска получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность.
Константин МИХАЙЛОВ
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С 1 июля в Приморье начинает действовать «налог на профессиональный доход»С 1 июля в Приморье начинает действовать «налог на профессиональный доход»Фото: Анна ПЛЕТНЕВА
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Новый налоговый режим для самозанятых граждан — «налог на профессиональный доход» — начнет действовать с 1 июля в Приморском крае. Физические лица смогут узаконить свою деятельность с налогообложением в 4 или 6%.

Пресс-служба правительства Приморья приводит пример того, как будет работать новый налоговый режим.

«Если гражданин сдает квартиру за 30 тысяч рублей в месяц, то налог 13% для физического лица составит 46 800 рублей в год. Если он зарегистрирован, как самозанятый, то налог в 4% составит всего 10 800 рублей в год. При этом арендодатель получает возможность заключать официальный договор, получать оплату на карту без рисков и давать рекламу».

— Ожидаем, что летом самозанятых приравняют к предпринимателям, и мы сможем оказывать им все меры поддержки, — заявил заместитель председателя краевого правительства Константин Шестаков.

Сейчас краевые власти совместно с налоговой службой формируют рабочую группу по введению «налога на профессиональный доход» на территории региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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