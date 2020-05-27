2020-05-27T06:34:07+03:00
Общество

«Осторожно! Тигр на дороге!». Полосатый хищник выходит на автотрассу Раздольное — Хасан

ГИБДД Приморья совместно с «Землей леопарда» предупредило водителей о возможной опасной встрече
Константин МИХАЙЛОВ
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Акция "Осторожно! Тигр на дороге" прошла в Хасанском районе Приморья. Фото: пресс-служба ОМВД России по Хасанскому районуАкция "Осторожно! Тигр на дороге" прошла в Хасанском районе Приморья. Фото: пресс-служба ОМВД России по Хасанскому району
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Полиция Хасанского района Приморья, после поступления информации о передвижении вблизи автотрассы Раздольное-Хасан амурского тигра, провела экологическую акцию «Осторожно! Тигр на дороге». Мероприятие провели совместно с национальным парком «Земля леопарда».

На временном посту Госавтоинспекции рядом с селом Кравцовка инспекторы и представители нацпарка призывали водителей соблюдать скоростной режим и немедленно сообщать специалистам «Земли леопарда» о появлении на дороге тигра. Людей за рулем просили ни в коем случае при встрече с хищником не покидать салона машины, при этом показать свое присутствие с помощью автомобильных сигналов и визуального контакта со зверем.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, в начале февраля водитель автобуса, следовавшего из Хабаровска, слишком поздно увидел тигра на дороге и сбил животное. Травмы, полученные в результате ДТП, оказались для зверя несовместимы с жизнью.

Водителей предупредили о возможности встречи с тигром. Фото: пресс-служба ОМВД России по Хасанскому району

Водителей предупредили о возможности встречи с тигром. Фото: пресс-служба ОМВД России по Хасанскому району

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ИСТОЧНИК KP.RU

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