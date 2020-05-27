Для парковок в Приморье готовят ограничения

27 Май 2020 2020-05-27T07:20:07+03:00

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Законодательное Собрание Приморского края одобрило в первом чтении проект закона «Об отдельных вопросах организации парковок общего пользования на территории Приморского края». Если закон будет принят окончательно, приморских парковщиков ждут изменения в деятельности, сообщила пресс-служба Заксобрания края.

Проект закона предусматривает, что платные парковки общего пользования, размещаемые на части автомобильной дороги, территории, примыкающей к проезжей части или тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющейся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей или иных объектов улично-дорожной сети запрещаются на территориях, непосредственно прилегающих к краевым и муниципальным объектам спорта, зданиям школ и детских садов, организаций здравоохранения, культуры, органов власти, а также на земельных участках, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов.

Платные парковки общего пользования, расположенные на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, будут использоваться бесплатно в рабочие дни с 19:00 до 8:00, а также в выходные (суббота и воскресенье) и нерабочие праздничные дни круглосуточно.

Кроме того, будут установлены категории пользователей транспортных средств, которым предоставляется право бесплатного пользования платной парковкой общего пользования. В их числе транспортные средства, управляемые инвалидами и перевозящие инвалидов, принадлежащие многодетным семьям, а также гражданам, проживающим в жилых помещениях, расположенных на земельном участке, непосредственно прилегающем к платной парковке общего пользования.

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ИСТОЧНИК KP.RU