2020-05-27T07:20:07+03:00
Общество

Для парковок в Приморье готовят ограничения

Парламент края принял в первом чтении проект нового закона об автомобильных стоянках
Никита СЕРГЕЕВ
Поделиться:
Закон о парковках принимают в ПриморьеЗакон о парковках принимают в ПриморьеФото: Сергей БАЛАНОВ
Изменить размер текста:

Законодательное Собрание Приморского края одобрило в первом чтении проект закона «Об отдельных вопросах организации парковок общего пользования на территории Приморского края». Если закон будет принят окончательно, приморских парковщиков ждут изменения в деятельности, сообщила пресс-служба Заксобрания края.

Проект закона предусматривает, что платные парковки общего пользования, размещаемые на части автомобильной дороги, территории, примыкающей к проезжей части или тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющейся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей или иных объектов улично-дорожной сети запрещаются на территориях, непосредственно прилегающих к краевым и муниципальным объектам спорта, зданиям школ и детских садов, организаций здравоохранения, культуры, органов власти, а также на земельных участках, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов.

Платные парковки общего пользования, расположенные на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, будут использоваться бесплатно в рабочие дни с 19:00 до 8:00, а также в выходные (суббота и воскресенье) и нерабочие праздничные дни круглосуточно.

Кроме того, будут установлены категории пользователей транспортных средств, которым предоставляется право бесплатного пользования платной парковкой общего пользования. В их числе транспортные средства, управляемые инвалидами и перевозящие инвалидов, принадлежащие многодетным семьям, а также гражданам, проживающим в жилых помещениях, расположенных на земельном участке, непосредственно прилегающем к платной парковке общего пользования.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Блокаду снимают: открыт проезд на главную набережную Владивостока и Токаревскую кошку
Для парковок в Приморье готовят ограничения
«Осторожно! Тигр на дороге!». Полосатый хищник выходит на автотрассу Раздольное — Хасан
Самозанятые граждане Приморья с 1 июня начнут жить в новом режиме
«Мужчину зажало в салоне»: во Владивостоке столкнулись микрогрузовик и большегруз
44 новых случая COVID-19: в Приморье коронавирусом болеют целыми семьями
В парке Мингородока Владивостока пилят деревья
Во Владивостоке маршрутка скатилась с косогора и перевернулась
Запрет на физкультуру и спорт на свежем воздухе в Приморье снят
75 тысяч за «квадрат»: власти Приморья обещают молодым семьям доступные цены на квартиры
Возможную причину пожара в больнице Партизанска назвал Следственный комитет
Единственный на ДВ автомобильный завод «Соллерс» урезает зарплату работников на 20%
В Приморье начнут смягчать режим ограничений с салонов красоты и уличной физкультуры
26 июля - новая дата акции Бессмертный полк во Владивостоке: как принять участие и где пройдет
Подготовка к Параду Победы 2020 во Владивостоке: когда начнется и как будет проходить
«Просто кратер посреди дороги»: во Владивостоке поступок мужчины вызвал восхищение
После смягчения режима от коронавируса в Приморье скончались двое пациентов
Такси в Уссурийске не уступило дорогу людям на пешеходном переходе
На Спасск-Дальний обрушился град
Прокуратура Владивостока проверит зоопарк, руководители которого бросили животных умирать
Потепление в Приморье начнется с середины недели
Владивостокскую каланчу — объект культурного наследия — городские власти сдают в аренду
Полеты над «русской Амазонкой» ограничил Минтранс РФ
Приморцы с болезнями сердца смогут удаленно наблюдаться у врачей во время пандемии
«Конкретной даты нет»: власти Приморья рассказали, как будут открывать предприятия
Олег Кожемяко в своем инстаграме обратился к народу по поводу снятия ограничений
Легендарные российские спортсмены поговорят по душам со студентами ВГУЭС
«Кто же будет виноват?»: элитный внедорожник спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке