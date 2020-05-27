Вор, сбежавший от правосудия из Хабаровского края, пойман в Приморье

27 Май 2020 2020-05-27T08:38:40+03:00

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41-летний житель Хабаровского края задержан полицией в Артеме. Гражданин прогуливался по улице Кирова, когда увидел полицейскую машину. Нервы, у находящегося в федеральном розыске, гражданина сдали: он ускорил шаг и попытался скрыться. Это не ускользнуло от взора бдительных стражей правопорядка. Мужчину догнали и попросили предъявить документы. Когда таковых не оказалось, подозрительного субъекта доставили в отделение полиции, где выяснилось, что он разыскивается по делу о совершении кражи.

Уголовное дело было заведено в Хабаровском крае и сначала суд обошелся с подозреваемым мягко: назначил на время следствия подписку о невыезде. Однако, подсудимый решил исчезнуть из поля зрения судебной системы. Тогда в отношении хабаровчанина было принято решение о заключении под стражу и его объявили в федеральный розыск.

Сейчас беглец помещен в следственный изолятор ГУФСИН России по Приморскому краю. В ближайшее время его этапируют в Хабаровск, сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Артему.

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ИСТОЧНИК KP.RU