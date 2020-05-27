2020-05-27T08:38:40+03:00
Общество

Вор, сбежавший от правосудия из Хабаровского края, пойман в Приморье

Находящегося в федеральном розыске гражданина выдала нервная реакция на полицейский автомобиль
Никита СЕРГЕЕВ
Поделиться:
Скрыться от федерального розыска хабаровчанину в Приморье не удалось. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу АртемуСкрыться от федерального розыска хабаровчанину в Приморье не удалось. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Артему
Изменить размер текста:

41-летний житель Хабаровского края задержан полицией в Артеме. Гражданин прогуливался по улице Кирова, когда увидел полицейскую машину. Нервы, у находящегося в федеральном розыске, гражданина сдали: он ускорил шаг и попытался скрыться. Это не ускользнуло от взора бдительных стражей правопорядка. Мужчину догнали и попросили предъявить документы. Когда таковых не оказалось, подозрительного субъекта доставили в отделение полиции, где выяснилось, что он разыскивается по делу о совершении кражи.

Уголовное дело было заведено в Хабаровском крае и сначала суд обошелся с подозреваемым мягко: назначил на время следствия подписку о невыезде. Однако, подсудимый решил исчезнуть из поля зрения судебной системы. Тогда в отношении хабаровчанина было принято решение о заключении под стражу и его объявили в федеральный розыск.

Сейчас беглец помещен в следственный изолятор ГУФСИН России по Приморскому краю. В ближайшее время его этапируют в Хабаровск, сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Артему.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Очень хрупкое равновесие: число выздоровевших от COVID-19 пополнили 92 приморца
Уже 16 комиссий ежедневно выявляют во Владивостоке нарушителей режима ограничений
Сбербанк начал выдавать в Приморском крае «Дальневосточную ипотеку» со ставкой 1,7%
Вор, сбежавший от правосудия из Хабаровского края, пойман в Приморье
Блокаду снимают: открыт проезд на главную набережную Владивостока и Токаревскую кошку
Для парковок в Приморье готовят ограничения
«Осторожно! Тигр на дороге!». Полосатый хищник выходит на автотрассу Раздольное — Хасан
Самозанятые граждане Приморья с 1 июня начнут жить в новом режиме
«Мужчину зажало в салоне»: во Владивостоке столкнулись микрогрузовик и большегруз
44 новых случая COVID-19: в Приморье коронавирусом болеют целыми семьями
В парке Мингородока Владивостока пилят деревья
Во Владивостоке маршрутка скатилась с косогора и перевернулась