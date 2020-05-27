2020-05-27T09:12:12+03:00
Общество

Уже 16 комиссий ежедневно выявляют во Владивостоке нарушителей режима ограничений

По результатам их рейдов составлены сотни административных материалов
Никита СЕРГЕЕВ
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Фото: сайт администрации ВладивостокаФото: сайт администрации Владивостока
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Во Владивостоке увеличили до 16 количество административных комиссий, которые следят за соблюдением действующего режима ограничений. Сотрудники мэрии, МВД и Росгвардии ежедневно в усиленном режиме проводят рейды и привлекают нарушителей к ответственности. С начала мая составлено 635 административных материалов.

По утверждению городского управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти, рейды в первую очередь проводятся с целью проведения разъяснительной работы с горожанами. Недисциплинированным гражданам рассказывают о необходимости ношения масок в общественных местах и соблюдении социальной дистанции не менее 1,5 метра.

Особое внимание уделяется предприятиям, приступающим к работе: ведется детальный мониторинг соблюдения ими требований режима повышенной готовности.

«Каждая организация обязана постоянно проводить дезинфекцию своих помещений сертифицированными средствами. Также для всех посетителей в доступных местах должны располагаться антиспектики и объявления о действующем масочном режиме. Более того, сотрудникам предприятий регулярно нужно измерять температуру», — сообщают представители комиссий.

Еще одним объектом проверок являются подъезды жилых многоквартирных домов, где должна проводиться дезинфекция. В мае во Владивостоке комиссии проверили около тысячи адресов. Составлено 206 административных материалов о нарушениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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