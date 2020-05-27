Бесплатный школьный горячий обед теперь в законе: приморские парламентарии приняли поправки в трех чтениях

27 Май 2020 2020-05-27T10:13:04+03:00

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Школьный обед приморских учеников младших классов теперь по закону включает горячее блюдо, не считая горячего напитка. На заседании краевого парламента депутаты приняли в трех чтениях проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края в области обеспечения бесплатным питанием детей, обучающихся в государственных (краевых) и муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края».

С 1 сентября этого года ученики начальных классов государственных и муниципальных образовательных организаций должны не менее раза в день получать бесплатное горячее питание за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Также в закон внесли поправки о том, что школьники с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды в период учебного процесса будут получать бесплатное питание, включающее горячее блюдо, два раза в день. Эти же категории ребят с 1 по 4 классы будут обеспечиваться молоком или кисломолочным продуктом не менее 200 миллилитров на ребенка в день.

Стоимость питания младшего школьника составит 77,74 рубля в день. Объем средств субсидии из федерального бюджета Приморскому краю на питание младшеклассников составит 365,697 миллиона рублей. Средства будут распределены между бюджетами муниципальных образований края, сообщает сайт Законодательного собрания Приморского края.

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ИСТОЧНИК KP.RU