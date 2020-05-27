Быть или не быть "Почетному гражданину Владивостока" в 2020 году

27 Май 2020 2020-05-27T11:16:33+03:00

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Как известно, присвоение звания «Почетный гражданин города Владивостока» в 2020 году из-за событий связанных с пандемией COVID-19, было перенесено Думой города. В начале апреля руководство Владивостока предложило отодвинуть работу комиссии по присвоению звания на май, чтобы заседания прошли в открытом режиме с участием общественности. Но время вносит свои коррективы и май уже на исходе, а в ситуации с одним из главных общественных событий столицы российского Дальнего Востока по-прежнему нет ясности. Уточнить, что же происходит в данный момент решили общественники города.

Инициативная группа «Культурная оборона», активно выступающая за присвоение звания «Почетный гражданин города Владивостока», известному приморскому коллекционеру произведений искусства Александру Городнему, отправила председателю думы Владивостока Андрею Брику письмо. Текст послания «Комсомольская правда — Владивосток» приводит ниже полностью.

"Председателю Думы города Владивостока А. П. Брику

Уважаемый Андрей Петрович!

В соответствии с п. 2.12 Положения о звании «Почетный гражданин города Владивостока» (муниципальный правовой акт от 22 декабря 2008 г. № 103-МПА) в срок до 1 июня текущего года Дума города Владивостока должна принять решение о присвоении Звания «Почетный гражданин города Владивостока».

Кроме того, в соответствии с п. 2.6 вышеуказанного Положения в срок не позднее десяти календарных дней со дня, следующего за днем завершения приема представлений (а это было 1 апреля), должно было быть проведено первое заседание комиссии по рассмотрению документов на присвоение звания «Почетный гражданин города Владивостока».

В связи с тем, что вышеуказанные нормы муниципального правового акта оказались нарушены, предлагаем Вам как руководителю Думы города, проинформировать нас и средства массовой информации о причинах и последствиях нарушения Думой города Устава города Владивостока, в частности статьи 37 Устава, п.7 которой определяет, что "Муниципальные правовые акты города Владивостока подлежат обязательному исполнению и соблюдению на всей территории города Владивостока. За неисполнение или несоблюдение муниципальных правовых актов города Владивостока граждане, руководители организаций, должностные лица органов государственной власти и должностные лица органов местного самоуправления города Владивостока несут ответственность в соответствии с федеральными законами и законами в соответствии с федеральными законами и законами Приморского края".

Под обращением подписались члены инициативной группы: журналисты, предприниматели, создатели социальных проектов.

Напомним, на 31 марта, когда комиссия по рассмотрению документов на присвоение звания «Почетный гражданин города Владивостока» завершила прием предложений, Александра Городнего выдвинули кандидатом 42 организации Владивостока. Это уникальный случай в истории города.

О других кандидатах на получение почетного звания официальной информации на данный момент нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU