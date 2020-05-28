Выдал сам себя: полицейские из Приморья рассказали, как поймали хабаровчанина, находящегося в федеральном розыске

28 Май 2020 2020-05-28T01:40:51+03:00

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Дело было в районе улицы Кирова в Артеме. Сотрудники ДПС, патрулируя маршрут, обратили внимание на неизвестного мужчину, который, увидев полицейскую автомашину, ускорил шаг и попытался скрыться - очень странное поведение для добропорядочного гражданина. Так, сотрудники полиции решили его остановить и попросили предъявить документы, удостоверяющие личность. А поскольку их при себе у мужчины не оказалось, то его повезли в отделение для установления личности. Так все и выяснилось.

- Проверка показала, что это 41-летний житель Хабаровского края, находящийся в федеральном розыске за отделом МВД России по Советско-Гаванскому району. Установлено, что данный гражданин проходил по уголовному делу из-за кражи. В отношении фигуранта тогда была избрана мера процессуального принуждения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако подсудимый на судебные заседания приходить перестал, поэтому решением суда в отношении хабаровчанина подписку о невыезде заменили на заключение под стражу, а гражданина объявили в федеральный розыск, - рассказали в пресс-службе городской полиции.

Также представители ведомства добавили, что мужчину поместили в следственный изолятор ГУФСИН России по Приморскому краю. В ближайшее время он будет этапирован в Хабаровск.

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ИСТОЧНИК KP.RU