2020-05-28T02:45:58+03:00
Общество

68 килограммов марихуаны, по мнению следствия, собрал житель Приморья

35-летнего сельчанина, ранее судимого по наркостатье, могут посадить на 10 лет
Никита СЕРГЕЕВ
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Фото: пресс-служба ОМВД России по Ханкайскому районуФото: пресс-служба ОМВД России по Ханкайскому району
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Завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя Ханкайского района, который собрал 68 килограммов конопли. Еще в октябре прошлого года оперуполномоченные уголовного розыска задержали мужчин, собиравших «дурман — траву», в окрестностях села Первомайское. Одним из задержанных оказался 35-летний житель села Платоно-Александровское, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности по 228 статье УК РФ. Причем и на момент этого задержания мужчина был фигурантом уголовного дела о приобретении и хранении наркотиков. И все же к гражданину отнеслись мягко — избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

И, кто бы мог подумать, скоро правонарушитель вновь был уличен в совершении наркопреступления. На этот раз сельчанин, пока шло следствие, был отправлен за решетку. Общий объем маньчжурской конопли, собранной до ареста, согласно заключению эксперта, превысил 68 килограммов. Были возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение и хранение наркотических средств, совершенные в значительном и крупном размерах».

Сейчас по мнению следствия, причастность фигуранта к совершению преступлений доказана. Дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Любитель травки может получить срок в 10 лет.

Его подельник за приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере уже отправился на нары в колонии общего режима на 3 года 6 месяцев, сообщила пресс-служба ОМВД России по Ханкайскому району.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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